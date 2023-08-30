Рост популярности подписок на развлекательные сервисы в России

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Согласно данным исследования, 65,24% респондентов предпочитают пользоваться одной или двумя подписками. 19,11% опрошенных имеют от трех до четырех подписок, а 10,21% подключили семь и более подписок. Из опроса следует, что за последние два года количество подписок выросло у 45,6% опрошенных. 44,08% респондентов не изменили свои подписки, а только 10,36% сократили количество подписок.
Музыкальные сервисы назвали наиболее важными для 31% опрошенных. Сервисы для просмотра кино упомянули 29% респондентов. Игровые сервисы заняли третье место среди популярных выборов пользователей, составив 8%. Кроме того, 4% респондентов выразили интерес к подпискам на покупку одежды, услуги каршеринга и клининг.
По результатам опроса, женщины чаще пользуются подписками, но доля мужчин-владельцев подписок незначительно меньше — 48,01% мужчин и 51,99% женщин. Исследование также показывает, что наибольшую активность в использовании подписок проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет (32,61%). Респонденты в возрасте от 45 до 54 лет следуют на втором месте с долей 22,30%. Самыми редкими подписчиками стали пользователи до 18 лет — лишь 1,5% опрошенных.