Рост популярности подписок на развлекательные сервисы в России

По результатам опроса, женщины чаще пользуются подписками, но доля мужчин-владельцев подписок незначительно меньше — 48,01% мужчин и 51,99% женщин. Исследование также показывает, что наибольшую активность в использовании подписок проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет (32,61%). Респонденты в возрасте от 45 до 54 лет следуют на втором месте с долей 22,30%. Самыми редкими подписчиками стали пользователи до 18 лет — лишь 1,5% опрошенных.