Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Рост популярности подписок на развлекательные сервисы в России

30 августа 2023, 07:19
Опрос, проведенный сотовым оператором Tele2 и сообщенный ТАСС, показывает, что более 60% жителей России используют одну или две подписки на развлекательные сервисы. Основное внимание при этом уделяется музыке, кино и играм, пишет Pravda.Ru.

Согласно данным исследования, 65,24% респондентов предпочитают пользоваться одной или двумя подписками. 19,11% опрошенных имеют от трех до четырех подписок, а 10,21% подключили семь и более подписок. Из опроса следует, что за последние два года количество подписок выросло у 45,6% опрошенных. 44,08% респондентов не изменили свои подписки, а только 10,36% сократили количество подписок.

Музыкальные сервисы назвали наиболее важными для 31% опрошенных. Сервисы для просмотра кино упомянули 29% респондентов. Игровые сервисы заняли третье место среди популярных выборов пользователей, составив 8%. Кроме того, 4% респондентов выразили интерес к подпискам на покупку одежды, услуги каршеринга и клининг.

По результатам опроса, женщины чаще пользуются подписками, но доля мужчин-владельцев подписок незначительно меньше — 48,01% мужчин и 51,99% женщин. Исследование также показывает, что наибольшую активность в использовании подписок проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет (32,61%). Респонденты в возрасте от 45 до 54 лет следуют на втором месте с долей 22,30%. Самыми редкими подписчиками стали пользователи до 18 лет — лишь 1,5% опрошенных.

Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30