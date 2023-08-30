Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Расследование смерти учительницы завершено в Екатеринбурге

30 августа 2023, 07:39
В Екатеринбурге следственные органы закрыли дело о гибели учительницы Варвары Кочетковой из Свердловской области в результате аварии. Молодая женщина попала в две аварии одновременно, последняя из которых стала фатальной.

Эпизод, где учительница на своей «Ниве» столкнулась с автобусом без попытки избежать столкновения, вызывает недоумение, пишет Pravda.Ru.

Экспертиза показала, что Варвара была трезва за рулем «Нивы». Главное следственное управление ГУ МВД по региону приняло решение о не возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемой после проведенной проверки.

Остается загадкой, как «Нива» с учительницей оказалась на встречной полосе движения.

Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30