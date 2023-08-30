Расследование смерти учительницы завершено в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Эпизод, где учительница на своей «Ниве» столкнулась с автобусом без попытки избежать столкновения, вызывает недоумение, пишет Pravda.Ru.
Экспертиза показала, что Варвара была трезва за рулем «Нивы». Главное следственное управление ГУ МВД по региону приняло решение о не возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемой после проведенной проверки.
Остается загадкой, как «Нива» с учительницей оказалась на встречной полосе движения.