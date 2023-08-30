Пятно на памятнике, погром на бульваре Победы и «Барби» в кино. Омск сегодня

В социальных сетях внимательные жители города рассказали, что на памятнике появилось пятно, похожее на краску, и даже прикрепили фотографию. На ней видно, что по горельефу стекает синяя жидкость. Однако все оказалось не так печально, как подумали омичи. Скульптор объяснил, что это всего лишь вода, а такая реакция бронзы вызвана высокой влажностью.