Пятно на памятнике, погром на бульваре Победы и «Барби» в кино. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Новость №1. Сегодня на памятнике Бухгольцу, который расположен на Иртышской набережной, омичи заметили синее пятно
В социальных сетях внимательные жители города рассказали, что на памятнике появилось пятно, похожее на краску, и даже прикрепили фотографию. На ней видно, что по горельефу стекает синяя жидкость. Однако все оказалось не так печально, как подумали омичи. Скульптор объяснил, что это всего лишь вода, а такая реакция бронзы вызвана высокой влажностью.
Новость №2. Стали известны причины погрома на бульваре Победы
Напомним, что сегодня утром о происшествии рассказал Сергей Шелест. В своем телеграм-канале он прикрепил кадры упавшего забора и обломков рядом, не найдя слов для описания этих фотографий. Появилась версия, что это сделали вандалы. Однако все оказалось совсем не так. Ночью на этом месте произошла авария: 25-летний мужчина потерял управление и врезался в металлический забор.
Новость №3. Кинотеатры анонсировали начало проката «Барби» и «Оппенгеймера»
Сегодня стали известны примерные даты выхода в прокат зарубежных новинок. Так в кинотеатре «Галактика» показ «розовой истории» начнется 9 или 16 сентября, о старте показа «Оппенгеймера» никакой информации пока нет. Но он будет идти в других кинотеатрах города. Полное расписание премьер читайте в материале.