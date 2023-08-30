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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

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Пятно на памятнике, погром на бульваре Победы и «Барби» в кино. Омск сегодня

30 августа 2023, 15:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сегодня на памятнике Бухгольцу, который расположен на Иртышской набережной, омичи заметили синее пятно

В социальных сетях внимательные жители города рассказали, что на памятнике появилось пятно, похожее на краску, и даже прикрепили фотографию. На ней видно, что по горельефу стекает синяя жидкость. Однако все оказалось не так печально, как подумали омичи. Скульптор объяснил, что это всего лишь вода, а такая реакция бронзы вызвана высокой влажностью.

Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске
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Новость №2. Стали известны причины погрома на бульваре Победы

Напомним, что сегодня утром о происшествии рассказал Сергей Шелест. В своем телеграм-канале он прикрепил кадры упавшего забора и обломков рядом, не найдя слов для описания этих фотографий. Появилась версия, что это сделали вандалы. Однако все оказалось совсем не так. Ночью на этом месте произошла авария: 25-летний мужчина потерял управление и врезался в металлический забор.

Потерял управление. Стало известно, кто устроил погром на бульваре Победы в Омске
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Новость №3. Кинотеатры анонсировали начало проката «Барби» и «Оппенгеймера»

Сегодня стали известны примерные даты выхода в прокат зарубежных новинок. Так в кинотеатре «Галактика» показ «розовой истории» начнется 9 или 16 сентября, о старте показа «Оппенгеймера» никакой информации пока нет. Но он будет идти в других кинотеатрах города. Полное расписание премьер читайте в материале.

И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
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#ДТП#Омск#Омская область#Кинотеатры#Кинопоказ#Авария#Памятник#Мэр#Новости#Итоги дня#Мэр Омска#Река Иртыш#Анастасия Баянова
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