Психолог: потребление всего готового делает россиян зависимыми

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Однако, слишком частое использование таких сервисов может иметь негативные последствия для нашего самочувствия. Об этом предупредил психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.
По его словам, зависимость от этих сервисов может привести к потере мотивации к жизни. Меньше физической активности — больше заболеваний. Меньше труда — больше привычка лениться. Меньше общения с людьми — сложнее становится социализация. Меньше приготовления пищи — мы теряем навыки кулинарии и творчества, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Костеренко подчеркнул, что постоянное потребление готового лишает нас самостоятельности и делает нас зависимыми. Это может вызывать внутреннюю неуверенность, страх и стресс при изменении обстоятельств. Потеря участия в процессе достижения цели приводит к потере интереса к жизни. Когда мы не участвуем активно, мы не получаем удовлетворения от победы и ощущения прогресса. В результате возникают проблемы с лишним весом, обменом веществ и отношениями с близкими, а также теряется мотивация к жизни.
Чтобы избежать таких проблем, Костеренко рекомендует найти баланс. Важно помнить народную мудрость: все хорошо в меру. Удобства, которые предлагают сервисы доставки и клининга, полезны, но важно быть активным участником жизни, а не просто пассивным потребителем.