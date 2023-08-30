Психолог: потребление всего готового делает россиян зависимыми

Костеренко подчеркнул, что постоянное потребление готового лишает нас самостоятельности и делает нас зависимыми. Это может вызывать внутреннюю неуверенность, страх и стресс при изменении обстоятельств. Потеря участия в процессе достижения цели приводит к потере интереса к жизни. Когда мы не участвуем активно, мы не получаем удовлетворения от победы и ощущения прогресса. В результате возникают проблемы с лишним весом, обменом веществ и отношениями с близкими, а также теряется мотивация к жизни.