«Просто нет слов». Мэр Шелест остался в шоке от вандализма на бульваре Победы в Омске

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Бульвар Победы в Омске атаковали вандалы. Мэр Сергей Шелест прокомментировал картину, увиденную на недавно благоустроенной территории. Он задался вопросом, кто воспитывал людей, которые устроили этот погром.
«Кто научил вас крушить, громить, курочить то, что сделано другими людьми? Кто разрешил вам уничтожать то, что предназначено для нормальных людей? Неужели нам придется утыкать камерами весь город, чтобы сохранять благоустроенные территории в приличном состоянии», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сотрудники УДХБ должны написать сегодня заявление в полицию. Вандалов привлекут к ответственности.
«Просто нет слов…», — резюмировал Шелест.
Судя по опубликованным фотографиям, можно предположить, что на территорию заехал самокат или велосипед, так как на траве есть четкий отпечаток.
Напомним, что ранее в Омске были установлены видеокамеры на открытых в августе городских объектах: на Аллее олимпийских чемпионов и у памятника Ивану Бухгольцу.