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Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Мэр Шелест остался в шоке от вандалов, разгромивших бульвар Победы в Омске

«Просто нет слов». Мэр Шелест остался в шоке от вандализма на бульваре Победы в Омске

30 августа 2023, 03:20
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Мэр Шелест остался в шоке от вандалов, разгромивших бульвар Победы в Омске

По факту случившегося будет составлено заявление в полицию.

Бульвар Победы в Омске атаковали вандалы. Мэр Сергей Шелест прокомментировал картину, увиденную на недавно благоустроенной территории. Он задался вопросом, кто воспитывал людей, которые устроили этот погром.

«Кто научил вас крушить, громить, курочить то, что сделано другими людьми? Кто разрешил вам уничтожать то, что предназначено для нормальных людей? Неужели нам придется утыкать камерами весь город, чтобы сохранять благоустроенные территории в приличном состоянии», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Сотрудники УДХБ должны написать сегодня заявление в полицию. Вандалов привлекут к ответственности.

«Просто нет слов…», — резюмировал Шелест.

Судя по опубликованным фотографиям, можно предположить, что на территорию заехал самокат или велосипед, так как на траве есть четкий отпечаток.

Напомним, что ранее в Омске были установлены видеокамеры на открытых в августе городских объектах: на Аллее олимпийских чемпионов и у памятника Ивану Бухгольцу.

В Омске на Аллее олимпийцев и у памятника Бухгольцу поставили камеры видеонаблюдения
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#Происшествия#Омск#Благоустройство#Вандализм#Новости#Сергей Шелест#Вандалы#Алина Ясинская
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