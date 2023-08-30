Президент Казахстана подписал закон об изменении правил для электросамокатов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Теперь введено понятие «электрический самокат», который рассматривается как транспортное средство, способное двигаться не быстрее 25 км/ч. Закон также определяет места, где можно использовать электросамокаты, пишет Pravda.Ru.
В соответствии с новыми правилами электросамокаты разрешается использовать при соблюдении определенных условий. Водители должны быть старше 18 лет, иметь права любой категории, носить застегнутый шлем и обеспечивать свою видимость для других участников дорожного движения с помощью светоотражающих элементов. На тротуарах скорость движения ограничена 6 км/ч.
Кроме того, внесены изменения, которые дают государству монополию на изготовление документов, связанных с регистрацией транспортных средств и водительских удостоверений.
Раньше скорость электросамокатов не регулировалась и ограничение 6 км/ч на тротуарах отсутствовало.