Президент Казахстана подписал закон об изменении правил для электросамокатов

В соответствии с новыми правилами электросамокаты разрешается использовать при соблюдении определенных условий. Водители должны быть старше 18 лет, иметь права любой категории, носить застегнутый шлем и обеспечивать свою видимость для других участников дорожного движения с помощью светоотражающих элементов. На тротуарах скорость движения ограничена 6 км/ч.