Потерял управление. Стало известно, кто устроил погром на бульваре Победы в Омске

Он прошел освидетельствование. Результаты показали, что в момент ДТП мужчина не был пьян. Пострадавших в аварии нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства, при которых случилось столкновение иномарки с ограждением, станут известны позднее.