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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Стало известно, кто устроил погром на бульваре Победы в Омске

Потерял управление. Стало известно, кто устроил погром на бульваре Победы в Омске

30 августа 2023, 06:48
Фото: УМВД РФ по Омской области

Стало известно, кто устроил погром на бульваре Победы в Омске

Как оказалось, ночью здесь произошла авария.

Сегодня ночью, 30 августа, в Омске произошла авария на бульваре Победы. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 02:30. По итогу была повреждена благоустроенная территория, о чем мэр Сергей Шелест писал в своем телеграме.

По данным сотрудников ГИБДД, 25-летний мужчина на автомобиле марки Mercedes потерял управление и врезался в металлический забор. Это случилось в районе дома № 10 на бульваре Победы. Известно, что водитель двигался со стороны Иртышской набережной.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Он прошел освидетельствование. Результаты показали, что в момент ДТП мужчина не был пьян. Пострадавших в аварии нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства, при которых случилось столкновение иномарки с ограждением, станут известны позднее.

Напомним, что глава города сетовал по поводу состояния бульвара Победы сегодня утром. Была версия, что здесь орудовали вандалы.

«Просто нет слов». Мэр Шелест остался в шоке от вандализма на бульваре Победы в Омске
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Новости#Алина Ясинская
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