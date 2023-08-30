Полиция проводит обыски в администрации Лодейного Поля в Ленинградской области

По информации правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Главы находятся вне места происшествия и отказываются комментировать следственные действия. Некоторых муниципальных чиновников, по неподтвержденным данным, доставляют в Санкт-Петербург, где расположена Следственный комитет по Ленинградской области, пишет ФедералПресс.