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Полиция проводит обыски в администрации Лодейного Поля в Ленинградской области

30 августа 2023, 09:17
В Ленинградской области полицейские проводят обыски в администрации Лодейного Поля.

Утром 30 августа экономическая полиция петербургского главного управления начала обыск кабинетов главы администрации Лодейнопольского района Ильи Дмитренко и первого заместителя по экономике Владимира Рассадина.

По информации правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Главы находятся вне места происшествия и отказываются комментировать следственные действия. Некоторых муниципальных чиновников, по неподтвержденным данным, доставляют в Санкт-Петербург, где расположена Следственный комитет по Ленинградской области, пишет ФедералПресс.

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