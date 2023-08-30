Под Геленджиком горит лес: огонь потушат специалисты и техника

Пожар начался вчера, и его площадь увеличилась с 30 до 118 гектаров. Предполагается, что причина возгорания связана с небрежным обращением с огнем. Похожую версию озвучивали власти региона, когда горел заповедник «Утриш» несколько лет назад. Восстановление этого заповедника, по оценке экспертов, займет около ста лет.