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Под Геленджиком горит лес: огонь потушат специалисты и техника

30 августа 2023, 09:13
Под Геленджиком вспыхнул пожар в лесу, который тушат вертолеты, самолеты и другая специальная техника под руководством 450 экспертов. В МЧС сообщили о возможных угрозах и последствиях.

На данный момент горит 118 гектаров леса, однако инфраструктура курорта пока не находится под угрозой, так говорят в официальном сообщении. Ассоциация туроператоров также считает, что пока нет опасности, туристам не нужно эвакуироваться, пишет ФедералПресс.

Пожар начался вчера, и его площадь увеличилась с 30 до 118 гектаров. Предполагается, что причина возгорания связана с небрежным обращением с огнем. Похожую версию озвучивали власти региона, когда горел заповедник «Утриш» несколько лет назад. Восстановление этого заповедника, по оценке экспертов, займет около ста лет.

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