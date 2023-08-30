Под Геленджиком горит лес: огонь потушат специалисты и техника

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На данный момент горит 118 гектаров леса, однако инфраструктура курорта пока не находится под угрозой, так говорят в официальном сообщении. Ассоциация туроператоров также считает, что пока нет опасности, туристам не нужно эвакуироваться, пишет ФедералПресс.
Пожар начался вчера, и его площадь увеличилась с 30 до 118 гектаров. Предполагается, что причина возгорания связана с небрежным обращением с огнем. Похожую версию озвучивали власти региона, когда горел заповедник «Утриш» несколько лет назад. Восстановление этого заповедника, по оценке экспертов, займет около ста лет.