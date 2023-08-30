Омский дептранс запретит парковать машины на проспекте Карла Маркса

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Такая мера направлена на предотвращение заторов, которые происходят из-за стоянки автомобилей в несанкционированных местах.
«Дополнительные знаки 3.27 „Остановка запрещена“, дополненные табличками 8.24 „Работает эвакуатор“, в ближайшее время установят в районе строений № 17 и 15/1 по проспекту Карла Маркса», — рассказали в департаменте транспорта Омской области.
Сотрудники департамента просят водителей быть внимательными на дорогах и не нарушать установленные правила. За несоблюдение требований, касающихся запрета парковки на определенных местах, можно получить административный штраф в размере 1 500 рублей.