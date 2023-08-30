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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

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Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс

30 августа 2023, 11:20
Фото: Midjourney
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Не все дети смогут пойти в школы, которые находятся в шаговой доступности.

Проверку спровоцировали многочисленные сообщения в СМИ. Дело в том, что многим родителям отказывают в зачислении детей в близлежащие школы.

Для обсуждения этого вопроса заместитель прокурора области Дмитрий Попов встретился с родителями первоклассников, представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта и органов управления образованием.

Чтобы защитить права детей, прокурор сообщил мэру города о необходимости подвоза первоклассников, которые не попали в школы по месту жительства, в другие учебные заведения. Так для детей было решено выделить специальные автобусы, которые будут работать по утвержденному маршруту и графику.

Для контроля за вопросом, прокуратура Омской области проведет «прямую лилию» с 4 по 8 сентября по телефону 357-357.

Омские школы, которые собирались закрывать на ремонт, примут детей 1 сентября
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Школа#Школьники#Дети#Новости#1 сентября#Первый класс#Анастасия Баянова
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