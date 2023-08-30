Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Проверку спровоцировали многочисленные сообщения в СМИ. Дело в том, что многим родителям отказывают в зачислении детей в близлежащие школы.
Для обсуждения этого вопроса заместитель прокурора области Дмитрий Попов встретился с родителями первоклассников, представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта и органов управления образованием.
Чтобы защитить права детей, прокурор сообщил мэру города о необходимости подвоза первоклассников, которые не попали в школы по месту жительства, в другие учебные заведения. Так для детей было решено выделить специальные автобусы, которые будут работать по утвержденному маршруту и графику.
Для контроля за вопросом, прокуратура Омской области проведет «прямую лилию» с 4 по 8 сентября по телефону 357-357.