Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс

Чтобы защитить права детей, прокурор сообщил мэру города о необходимости подвоза первоклассников, которые не попали в школы по месту жительства, в другие учебные заведения. Так для детей было решено выделить специальные автобусы, которые будут работать по утвержденному маршруту и графику.