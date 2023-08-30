Официальный представитель МИД РФ объяснила причины участия России в зерновой сделке

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В интервью 360tv.ru она пояснила, что Организация объединенных наций (ООН) выступила инициатором данной сделки. Кроме этого, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил от имени организации. Предлагаемая сделка давала возможность российской сельскохозяйственной продукции и удобрениям попадать в страны, нуждающиеся в них.
«Это была настоящая возможность преодолеть незаконные санкции, которые были введены США и Европейским союзом. Это было заявлено как помощь нуждающимся странам и как способ проникнуть на рынок с российской продукцией», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что Россия выполнила все необходимое, чтобы реализовать эту сделку. Однако, она не была игроком, а ответственным исполнителем данного соглашения.
«Вопрос заключается в том, удалось ли это ООН? Или, возможно, у них были другие планы? Становится очевидным, что это не удалось. Были ли использованы все возможности и честные усилия для выполнения сделки — это вопрос будущего», — добавила Захарова.
По ее мнению, в будущем станут известны новые факты. Однако, самое главное, по словам дипломата, будет следить за шагами, которые предпримет секретариат ООН, чтобы возродить данную сделку.
«Президент России неоднократно говорил об этом», — завершила Захарова.