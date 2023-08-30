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Published Вчера, 13:50

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Нутрициолог: многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем

30 августа 2023, 13:50
Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о последствиях смешения алкоголя и антибиотиков.

Врач объяснила, что хотя нет строго запрета на одновременное употребление алкоголя и антибиотиков, это может ухудшить эффект антибиотика и замедлить процесс лечения. В некоторых случаях такая комбинация может вызвать аллергические реакции или усилить побочные эффекты препаратов, пишет Pravda.Ru.

Чернышова подчеркнула, что многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем. Поэтому, если человек принимает лекарство и планирует выпить алкоголь, он должен тщательно изучить инструкцию к препарату и, по возможности, проконсультироваться с врачом о том, можно ли употреблять алкоголь во время лечения.

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