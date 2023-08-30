Нутрициолог: многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем

Чернышова подчеркнула, что многие лекарственные препараты плохо сочетаются с алкоголем. Поэтому, если человек принимает лекарство и планирует выпить алкоголь, он должен тщательно изучить инструкцию к препарату и, по возможности, проконсультироваться с врачом о том, можно ли употреблять алкоголь во время лечения.