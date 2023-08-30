Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В этом году придомовая территория возле пятиэтажного дома по улице 3-я Молодежная, 58 попала в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование этого проекта осуществляется из бюджетов всех уровней.
Но вместо благоустроенной территории жители Октябрьского округа получили разрушенный двор. Одна из жительниц рассказала Городу55, что после себя оставили рабочие, выполнявшие дорожно-строительные работы.
При входах в подъезды подрядчик сделал крутые спуски, а тротуар образовали за счет урезания территории придомовых палисадников. Лавочки у подъездов, которые никак не закреплены, стоят под наклоном и частично находятся под разрушающимся от времени козырьком подъезда. При этом после каждого дождя возле них образуются огромные лужи.
После благоустройства придомовой территории жильцы пятиэтажки остались без стоянки для машин. Дело в том, что на стоянке сделали бордюры высотой в 12 см, из-за чего на нее сложно заезжать. Деревья, которые выкорчевали у дома, так и остались лежать неубранными.
«Управляющая компания отказывается что либо комментировать, ссылаясь на то, что это не их компетенция! Проект и смету на работы предоставить отказались», — сообщила Городу55 омичка.
Благоустройством дворовой территории у дома на 3-й Молодежной занималось ООО «СПК „Дорстрой“». За выполнение работ по 11 адресам компания получила 50 млн рублей.
«Обиднее всего то, что государством выделено столько денег на благоустройство придомовых территорий, а на местах так безобразно и необдуманно организованна работа! И бороться с этим безобразием бесполезно», — отметила жительница пятиэтажки на 3-й Молодежной.
Что касается «Строительно-производственной компании „Дорстрой“», в 2020 году она перерегистрировалась из Омска в Самару. Владеет и руководит фирмой Рафаел Авеян. За прошлый год «Дорстрой» получил выручку в 499,6 млн рублей, чистая прибыль составила 1,6 млн рублей.
Только за 2023 год с компании взыскали штрафов на общую сумму 1,38 млн рублей за просрочку исполнения и ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.
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