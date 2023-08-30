Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой

При входах в подъезды подрядчик сделал крутые спуски, а тротуар образовали за счет урезания территории придомовых палисадников. Лавочки у подъездов, которые никак не закреплены, стоят под наклоном и частично находятся под разрушающимся от времени козырьком подъезда. При этом после каждого дождя возле них образуются огромные лужи.