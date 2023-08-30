На смене свежая кровь. В Омске назначили прокуроров Центрального и Ленинского округов

Кресла прокуроров ЦАО и ЛАО пустовали с апреля этого года, но были назначены исполняющие обязанности. Ранее за деятельность ведомства в этих округах в течение нескольких лет отвечали Татьяна Сидоренко и Владимир Голубь. В году они ушли на пенсию.