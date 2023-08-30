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Published Сегодня, 07:44

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иллюстрация

На смене свежая кровь. В Омске назначили прокуроров Центрального и Ленинского округов

30 августа 2023, 07:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прокурорами Центрального и Ленинского округов стали Буйный и Клевакин

Их назначили после отставки прежних прокуроров, вышедших на пенсию.

В Омске назначили двух новых прокуроров, окончивших в свое время местную академию МВД. Изменения в структуре ведомства произошли в Центральном и Ленинском округах. Обновленная информация появилась на сайте регионального ведомства.

Так, прокурором Ленинского округа стал Артем Буйный, который до этого возглавлял прокуратуру Горьковского района. Он трудился в этой должности последние пять лет.

Алексей Клевакин назначен прокурором Центрального округа. У него в профессиональном багаже имеется опыт работы омским межрайонным природоохранным прокурором.

Кресла прокуроров ЦАО и ЛАО пустовали с апреля этого года, но были назначены исполняющие обязанности. Ранее за деятельность ведомства в этих округах в течение нескольких лет отвечали Татьяна Сидоренко и Владимир Голубь. В году они ушли на пенсию.

Транспортным прокурором Барабинского района стал омич Василий Пугаев
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Прокурор#Отставки и назначения#Новости#Алина Ясинская
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