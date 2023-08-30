На смене свежая кровь. В Омске назначили прокуроров Центрального и Ленинского округов

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:47
В Омске назначили двух новых прокуроров, окончивших в свое время местную академию МВД. Изменения в структуре ведомства произошли в Центральном и Ленинском округах. Обновленная информация появилась на сайте регионального ведомства.
Так, прокурором Ленинского округа стал Артем Буйный, который до этого возглавлял прокуратуру Горьковского района. Он трудился в этой должности последние пять лет.
Алексей Клевакин назначен прокурором Центрального округа. У него в профессиональном багаже имеется опыт работы омским межрайонным природоохранным прокурором.
Кресла прокуроров ЦАО и ЛАО пустовали с апреля этого года, но были назначены исполняющие обязанности. Ранее за деятельность ведомства в этих округах в течение нескольких лет отвечали Татьяна Сидоренко и Владимир Голубь. В году они ушли на пенсию.