МГУ и МФТИ вошли в топ-50 международного рейтинга «Три миссии университета»

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Updated Сегодня, 17:34
По словам ректора МГУ, Россия заняла третье место в общем числе учебных заведений, представленных в мировом рейтинге, после США и Китая. Московский государственный университет занимает 17-е место, улучшив свою позицию на одну строчку. Санкт-Петербургский университет занимает 39-е место, а Физико-технический — 43-е место, пишет 360tv.ru.
Рейтинг «Три миссии университета» основан на трех ключевых критериях, или миссиях. Первая миссия — это образование, вторая — научно-исследовательская работа, а третья — взаимодействие с местным сообществом, благодаря которому университет является неотъемлемой частью инфраструктуры.