МГУ и МФТИ вошли в топ-50 международного рейтинга «Три миссии университета»

По словам ректора МГУ, Россия заняла третье место в общем числе учебных заведений, представленных в мировом рейтинге, после США и Китая. Московский государственный университет занимает 17-е место, улучшив свою позицию на одну строчку. Санкт-Петербургский университет занимает 39-е место, а Физико-технический — 43-е место, пишет 360tv.ru.