Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

МГУ и МФТИ вошли в топ-50 международного рейтинга «Три миссии университета»

30 августа 2023, 17:30
Московский государственный университет и Московский физико-технический институт были включены в первую пятерку мирового рейтинга «Три миссии университета». Об этом сообщил Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров и ректор МГУ, в ходе пресс-конференции.

По словам ректора МГУ, Россия заняла третье место в общем числе учебных заведений, представленных в мировом рейтинге, после США и Китая. Московский государственный университет занимает 17-е место, улучшив свою позицию на одну строчку. Санкт-Петербургский университет занимает 39-е место, а Физико-технический — 43-е место, пишет 360tv.ru.

Рейтинг «Три миссии университета» основан на трех ключевых критериях, или миссиях. Первая миссия — это образование, вторая — научно-исследовательская работа, а третья — взаимодействие с местным сообществом, благодаря которому университет является неотъемлемой частью инфраструктуры.

Подпишитесь
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30
И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
Сегодня, 09:08
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений
Сегодня, 12:54