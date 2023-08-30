Медики передали информацию о случае самострела в полицию Нижневартовска

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пуля попала ей в висок всего на полсантиметра. Однако не было никаких серьезных повреждений или сотрясений. В день инцидента ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, и теперь она проходит амбулаторное лечение.
Ранее в различных телеграм-каналах сообщалось, что пуля проникла через висок и чудом не задела важные части мозга. Однако корреспонденты из «ФедералПресс» выяснили, что операция не потребовалась.
Девушка была обследована нейрохирургом в больнице, ей была проведена МРТ. Результаты показали, что нет внутренних повреждений черепа.
По словам самой пациентки, она случайно выстрелила из пистолета сама. Информация о происшествии была передана медицинским работникам полиции, и в настоящее время проводится проверка.