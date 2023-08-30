Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Медики передали информацию о случае самострела в полицию Нижневартовска

30 августа 2023, 09:07
В Нижневартовске студентка случайно произвела выстрел в себя из пневматического пистолета. Согласно информации от больницы, девушке повезло и сейчас она находится в хорошем состоянии.

Пуля попала ей в висок всего на полсантиметра. Однако не было никаких серьезных повреждений или сотрясений. В день инцидента ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, и теперь она проходит амбулаторное лечение.

Ранее в различных телеграм-каналах сообщалось, что пуля проникла через висок и чудом не задела важные части мозга. Однако корреспонденты из «ФедералПресс» выяснили, что операция не потребовалась.

Девушка была обследована нейрохирургом в больнице, ей была проведена МРТ. Результаты показали, что нет внутренних повреждений черепа.

По словам самой пациентки, она случайно выстрелила из пистолета сама. Информация о происшествии была передана медицинским работникам полиции, и в настоящее время проводится проверка.

Подпишитесь
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
В Омске при реставрации Казачьего Никольского собора задержали инженера-взяточника
Сегодня, 04:22
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Сегодня, 05:00
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30