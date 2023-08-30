Корпорация МСП раскрыла преимущества «зонтичного» механизма строительства гостиниц

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:19
С такой инициативой на стратегической сессии Правительства РФ по развитию туризма выступил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет ТАСС.
«Корпорация МСП в рамках „зонтичных“ поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов», — заявил Александр Исаевич. Он предположил, что наилучшим решением может оказаться применение особого «зонтичного» механизма для гостиничного бизнеса с повышенным уровнем потерь. Иными словами, предполагается, что банки пойдут на более активное кредитование долгосрочных проектов на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП, заключил Исаевич.
Гендиректор Корпорации МСП рассчитывает, что по итогам претворения в жизнь заявленной инициативы до 2030 года банки изыщут возможность выделить 20 миллиардов рублей при максимальных бюджетных затратах до миллиарда рублей. Со своей стороны, бизнес обеспечит вложений на сумму около пяти миллиардов рублей. Это позволит создать восемь тысяч новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тысяч уже имеющихся.
Александр Исаевич также отметил, что сектор МСП в гостиничном бизнесе фиксирует выраженный запрос на развитие и масштабирование: компании готовы идти на активное инвестирование. Тем не менее им необходима серьезная поддержка со стороны государства.
На сегодня, подвел итог Исаевич, малый и средний бизнес демонстрирует рост потребности в заемном финансировании. В частности, доля кредитования МСП в текущем году показала двукратный рост в сравнении с результатами прошлого года. В значительной степени стимулом этого роста стала помощь со стороны государства, на которую пришелся каждый третий рубль. При этом 90% государственной поддержки было направлено на стимулирование инвестиционного кредитования.
«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП», — рассказал гендиректор Корпорации МСП. Он выразил убежденность, что именно благодаря этой программе у малого и среднего бизнеса получилось привлечь 16,7 миллиарда рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства на сумму в 7,5 миллиарда уже пошли на воплощение 54 гостиничных проектов. За счет этих средств создадут и модернизируют более трех тысяч номеров, подвел итог Исаевич.
В настоящее время малый и средний бизнес делает важный вклад в становление индустрии гостеприимства в РФ. В одном только гостиничном секторе субъекты МСП предоставляют рабочие места для более 184 тысяч человек, что составляет третью часть общего числа сотрудников, занятых в гостиничном бизнесе страны. При невысоком росте числа компаний существенно — почти на 24% — увеличилась занятость.