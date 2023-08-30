Корпорация МСП раскрыла преимущества «зонтичного» механизма строительства гостиниц

«Корпорация МСП в рамках „зонтичных“ поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов», — заявил Александр Исаевич. Он предположил, что наилучшим решением может оказаться применение особого «зонтичного» механизма для гостиничного бизнеса с повышенным уровнем потерь. Иными словами, предполагается, что банки пойдут на более активное кредитование долгосрочных проектов на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП, заключил Исаевич.