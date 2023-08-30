Какие факторы могут привести к трансформации родинки в злокачественное образование

Врач объяснил, как можно отличить обычную родинку от опасной новообразования на коже. Родинка обычно сохраняет свои характеристики на протяжении всей жизни: размер может изменяться, но цвет, оттенок и границы родинки обычно гладкие и округлые, имеют овальную или круглую форму. Это основное отличие от опасных меланомоподобных образований.