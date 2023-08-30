Какие факторы могут привести к трансформации родинки в злокачественное образование

Posted Вчера, 12:55
Published Вчера, 12:55
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Врач объяснил, как можно отличить обычную родинку от опасной новообразования на коже. Родинка обычно сохраняет свои характеристики на протяжении всей жизни: размер может изменяться, но цвет, оттенок и границы родинки обычно гладкие и округлые, имеют овальную или круглую форму. Это основное отличие от опасных меланомоподобных образований.
Самые опасные опухоли — это меланомы, которые способен распознать онколог-дерматолог. Для постановки диагноза требуется провести дерматоскопию (соскоб с поверхности) и изучить клетки цитологами. Именно на основе их выводов принимается решение о необходимости радикального удаления таких опухолей.
Братик отметил, что родинка может превратиться в злокачественное образование под воздействием агрессивных факторов из внешней среды, например, контакт с кислотами или другими физическими факторами, облучение и т. д. Однако обычно такие изменения происходят в возрасте пожилых людей. Признаками опасной трансформации родинки являются изменение ее поверхности, появление блеска, неравномерности, нечеткости контура и пигментация разных цветов.