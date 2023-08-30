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Published Вчера, 12:55

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Какие факторы могут привести к трансформации родинки в злокачественное образование

30 августа 2023, 12:55
Онколог Александр Братик, кандидат медицинских наук, поделился с Pravda.Ru информацией о признаках превращения родинки в злокачественное образование.

Врач объяснил, как можно отличить обычную родинку от опасной новообразования на коже. Родинка обычно сохраняет свои характеристики на протяжении всей жизни: размер может изменяться, но цвет, оттенок и границы родинки обычно гладкие и округлые, имеют овальную или круглую форму. Это основное отличие от опасных меланомоподобных образований.

Самые опасные опухоли — это меланомы, которые способен распознать онколог-дерматолог. Для постановки диагноза требуется провести дерматоскопию (соскоб с поверхности) и изучить клетки цитологами. Именно на основе их выводов принимается решение о необходимости радикального удаления таких опухолей.

Братик отметил, что родинка может превратиться в злокачественное образование под воздействием агрессивных факторов из внешней среды, например, контакт с кислотами или другими физическими факторами, облучение и т. д. Однако обычно такие изменения происходят в возрасте пожилых людей. Признаками опасной трансформации родинки являются изменение ее поверхности, появление блеска, неравномерности, нечеткости контура и пигментация разных цветов.

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