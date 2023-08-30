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Изнасиловал и запер в подвале. Омичу вынесли приговор за жесткое преступление

30 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский рецидивист изнасиловал и обокрал женщину, а потом запер в подвале гаража

Приговор по уголовному делу о разбое, похищении человека и ряде других преступлений вынес Куйбышевский районный суд.

Следователями и судом установлено, что 4 марта 2023 года мужчина пришел в квартиру к 30-летней женщине по объявлению о продаже автомобиля «Mazda». Когда злоумышленник убедился, что она в помещении одна, начал угрожать омичке макетом пистолета и похитил все драгоценности.

После этого он насильно посадил ее в свою машину и привез в гараж. Там, угрожая убийством, мужчина заставил потерпевшую подписать договор купли-продажи автомобиля, а также перевести на его счет все имеющиеся деньги через онлайн-банк.

Позже он вывез женщину в лес, в багажнике ее же автомобиля, и изнасиловал. Отпустил омичку мужчина только утром, а сам уехал на сделку по продаже украденной машины.

В Омске он встретился с покупателями. Они оказались очень внимательными и заподозрили неладное, из-за чего вызвали в полицию. После к сотрудникам полиции обратилась и потерпевшая.

Полицейские задержали злоумышленника, а похищенные вещи вернули женщине. Сумма причиненного морального ущерба составила почти 2 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима за преступления по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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#Происшествия#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Приговор#Новости#Похищение#Приговор суда#Анастасия Баянова
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