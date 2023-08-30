Изнасиловал и запер в подвале. Омичу вынесли приговор за жесткое преступление

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Следователями и судом установлено, что 4 марта 2023 года мужчина пришел в квартиру к 30-летней женщине по объявлению о продаже автомобиля «Mazda». Когда злоумышленник убедился, что она в помещении одна, начал угрожать омичке макетом пистолета и похитил все драгоценности.
После этого он насильно посадил ее в свою машину и привез в гараж. Там, угрожая убийством, мужчина заставил потерпевшую подписать договор купли-продажи автомобиля, а также перевести на его счет все имеющиеся деньги через онлайн-банк.
Позже он вывез женщину в лес, в багажнике ее же автомобиля, и изнасиловал. Отпустил омичку мужчина только утром, а сам уехал на сделку по продаже украденной машины.
В Омске он встретился с покупателями. Они оказались очень внимательными и заподозрили неладное, из-за чего вызвали в полицию. После к сотрудникам полиции обратилась и потерпевшая.
Полицейские задержали злоумышленника, а похищенные вещи вернули женщине. Сумма причиненного морального ущерба составила почти 2 млн рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима за преступления по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).