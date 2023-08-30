Исследование показало: смех улучшает кровообращение и пластичность артерий

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Участников эксперимента разделили на две группы: одна группа смотрела комедийные программы, а другая — серьезные документальные фильмы, пишет Общественная служба новостей.
Результаты исследования показали, что у пациентов из первой группы увеличилось количество кислорода, которое сердце могло перекачать, на 10 процентов. Кроме того, у них повысилась пластичность артерий, что имеет значение для расширения сосудов.
Ученые объяснили, что смех высвобождает эндорфины, которые помогают сердцу и сосудам расслабиться. Это является основным механизмом, благодаря которому смехотерапия оказывает положительное влияние на сердце и сосуды.