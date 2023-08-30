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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

Исследование показало: смех улучшает кровообращение и пластичность артерий

30 августа 2023, 12:22
Ученые из клинической больницы Порту-Алегри в Бразилии провели исследование, которое показало, что смехотерапия может помочь людям с болезнями сердца. Они проанализировали данные 26 взрослых пациентов с ишемической болезнью сердца.

Участников эксперимента разделили на две группы: одна группа смотрела комедийные программы, а другая — серьезные документальные фильмы, пишет Общественная служба новостей.

Результаты исследования показали, что у пациентов из первой группы увеличилось количество кислорода, которое сердце могло перекачать, на 10 процентов. Кроме того, у них повысилась пластичность артерий, что имеет значение для расширения сосудов.

Ученые объяснили, что смех высвобождает эндорфины, которые помогают сердцу и сосудам расслабиться. Это является основным механизмом, благодаря которому смехотерапия оказывает положительное влияние на сердце и сосуды.

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