Исполняющим обязанности ректора омского политеха стал Василий Фефелов

В 2007 году Фефелов с отличием окончил ОмГТУ по специальности «Химическая технология органических веществ». В 2009 году он получил второе высшее образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по английскому языку, в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2020-м получил степень магистра по направлению «Управление в высшем образовании». С этого же года Василий Фефелов занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности ОмГТУ.