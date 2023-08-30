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Иллюстрация

Исполняющим обязанности ректора омского политеха стал Василий Фефелов

30 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
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К своим обязанностям он приступит 31 августа 2023 года.

Городу55 стало известно, кто станет исполняющим обязанности ректора ОмГТУ после расторжения трудового договора с Дмитрием Маевским.

В пресс-службе вуза сообщили, что приказом Минобрнауки России с 31 августа 2023 года и. о. ректора Омского государственного технического университета назначается 38-летний Василий Фефелов.

В 2007 году Фефелов с отличием окончил ОмГТУ по специальности «Химическая технология органических веществ». В 2009 году он получил второе высшее образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по английскому языку, в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2020-м получил степень магистра по направлению «Управление в высшем образовании». С этого же года Василий Фефелов занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности ОмГТУ.

Фото: Пресс-служба ОмГТУ

Напомним, что трудовой договор с Дмитрием Маевским был расторгнут в соответствии с приказом федерального министерства от 29 августа 2023 года. При этом в июле Маевский стал фигурантом уголовного дела из-за фиктивной научной работы.

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#Общество#Образование#Омск#Университет#Новости#Ректор#Дмитрий Маевский#ОмГТУ#Юлия Истомина
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