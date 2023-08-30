Исполняющим обязанности ректора омского политеха стал Василий Фефелов

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Городу55 стало известно, кто станет исполняющим обязанности ректора ОмГТУ после расторжения трудового договора с Дмитрием Маевским.
В пресс-службе вуза сообщили, что приказом Минобрнауки России с 31 августа 2023 года и. о. ректора Омского государственного технического университета назначается 38-летний Василий Фефелов.
В 2007 году Фефелов с отличием окончил ОмГТУ по специальности «Химическая технология органических веществ». В 2009 году он получил второе высшее образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по английскому языку, в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2020-м получил степень магистра по направлению «Управление в высшем образовании». С этого же года Василий Фефелов занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности ОмГТУ.
Напомним, что трудовой договор с Дмитрием Маевским был расторгнут в соответствии с приказом федерального министерства от 29 августа 2023 года. При этом в июле Маевский стал фигурантом уголовного дела из-за фиктивной научной работы.