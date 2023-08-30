И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Город55 заметил, что омские кинотеатры начали анонсировать самые кассовые фильмы этого года. На данный момент их активно обсуждают в мире, в социальных сетях вирусятся тематические ролики и мемы. Речь идет о «Барби» (16+) и «Оппенгеймере» (16+).
В кинотеатре «Галактика» начнется показ «розовой истории» с 9 или 16 сентября. Омским зрителям представят фильм с официальными голосами Марго Робби и Райана Гослинга в дубляже от студии RedHeadSound. Точная дата премьеры станет известна позднее.
В «Кристалле» хотят показать сразу два нашумевших фильма. «Барби» планируется крутить с 1 по 30 октября, «Оппенгеймера» — со 2 по 22 октября. Работники кинотеатра отмечают, что в план прокатов могут вноситься изменения.
Также анонсы обоих фильмов появились в «Маяке» на Левом берегу. Однако здесь не уточняются сроки выхода кинокартин. В других кинотеатрах не сообщается о возможных показах.
Напомним, что премьера «Барби» и «Оппенгеймера» в мире состоялась 19 июля 2023 года.