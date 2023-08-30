И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью

Город55 заметил, что омские кинотеатры начали анонсировать самые кассовые фильмы этого года. На данный момент их активно обсуждают в мире, в социальных сетях вирусятся тематические ролики и мемы. Речь идет о «Барби» (16+) и «Оппенгеймере» (16+).