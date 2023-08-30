Хоценко рассказал о планах по реализации проектов «Россия — страна возможностей»

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Во время Петербургского международного экономического форума-2023 было заключено соглашение между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Омской области. Целью этого соглашения является установление эффективного сотрудничества для развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, которые помогут гражданам реализовать свои таланты и достичь личностного и профессионального успеха.
Соглашение также предусматривает создание и развитие механизмов для выявления и поддержки талантливых людей в различных сферах деятельности, а также распространение передовых практик в этой области.
«Жители Омской области широко используют проекты президентской платформы „Россия — страна возможностей“ для реализации своего таланта. Мы также планируем пригласить экспертов из команды АНО „Россия — страна возможностей“ для работы на кадровом проекте, которые вскоре рассчитываем запустить в Омской области», — подчеркнул врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Во время рабочей встречи Виталий Хоценко и Владимир Кирксов обсудили возможности проведения очных мероприятий ряда проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» на территории Омской области. Одним из ближайших планов является проведение этапа проекта «ТопБЛОГ», который направлен на формирование новой группы блогеров и лидеров мнений, создающих социально значимый контент для тех, кто хочет развить свой личный бренд и овладеть актуальными инструментами медиакоммуникации.
Кроме того, обсуждались форматы двух крупных проектов, которые также могут быть реализованы в Омской области.Проект «Культурный код» предусматривает создание монументальных объектов уличного искусства и проведение образовательных мероприятий, направленных на популяризацию современной культуры.
Еще одним проектом является Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», которая стала частью президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2023 году.Цель этой премии — поддерживать талантливых людей в области уличной культуры и спорта, а также создавать социальные возможности для молодежи.
«Отмечу, что Омская область является сегодня одним из опорных регионов и основных поставщиков участников, финалистов и победителей наших проектов. В конкурсах и олимпиадах президентской платформы „Россия — страна возможностей“ за 5 лет приняло участие более 220 тысяч жителей Омской области. В частности, глава региона Виталий Павлович Хоценко — финалист нашего флагманского проекта „Лидеры России“ второго сезона, и мы этим гордимся. Омск уже не раз становился гостеприимной площадкой для мероприятий президентской платформы. Уверен, что запланированные очные этапы проектов состоятся и пройдут на высоком уровне», — рассказал руководитель департамента регионального развития АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Кирксов.
Помимо мероприятий проектов, в Омской области будет организована работа по созданию и развитию сообщества выпускников платформы «Россия — страна возможностей». Этот формат станет новым способом поддержки участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы, запущенный в 2023 году в разных регионах России.
Создание сообщества было предложено самими выпускниками конкурсов. Они также определили основные задачи сообщества — поддержка инициатив и проектов участников, интеграция их в решение местных задач, связь между участниками и местными органами власти.
Например, победители и активные участники проектов АНО «Россия — страна возможностей» смогут выступать в качестве докладчиков и экспертов на региональных мероприятиях, принимать участие в решении конкретных местных задач, быть наставниками в своей области, помогать в подготовке кадров для региона и проводить образовательные мероприятия.
Участники сообщества также смогут делиться своим успешным опытом с представителями органов власти и помогать в развитии своего региона. Регион может стать акселератором для подготовки участников конкурсов.