Хоценко рассказал о планах по реализации проектов «Россия — страна возможностей»

Во время Петербургского международного экономического форума-2023 было заключено соглашение между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Омской области. Целью этого соглашения является установление эффективного сотрудничества для развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, которые помогут гражданам реализовать свои таланты и достичь личностного и профессионального успеха.