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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Эксперт рассказала, какие специи и пряности способствуют быстрому похудению

30 августа 2023, 07:16
Оказалось, что кардамон может помочь снизить вес. Это было обнаружено американскими учеными и сообщено британским изданием The Sun.

Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает, что кардамон действительно способствует похудению, особенно если его сочетать с овощами и даже мясом, а также добавлять в кофе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кондаурова также рассказала о других специях и пряностях, которые помогают быстрее худеть. Они включают в себя имбирь, куркуму, корицу, перец чили и чеснок. Все эти продукты ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира.

Особую роль среди них играет куркума. Она не только способствует похудению, но и благоприятно влияет на здоровье благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Кондаурова также рекомендует комбинацию перца чили и грейпфрута. Перец чили ускоряет обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Диетолог отмечает, что людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем менять свой рацион питания. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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