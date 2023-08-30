Эксперт рассказала, какие специи и пряности способствуют быстрому похудению

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает, что кардамон действительно способствует похудению, особенно если его сочетать с овощами и даже мясом, а также добавлять в кофе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кондаурова также рассказала о других специях и пряностях, которые помогают быстрее худеть. Они включают в себя имбирь, куркуму, корицу, перец чили и чеснок. Все эти продукты ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира.
Особую роль среди них играет куркума. Она не только способствует похудению, но и благоприятно влияет на здоровье благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.
Кондаурова также рекомендует комбинацию перца чили и грейпфрута. Перец чили ускоряет обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
Диетолог отмечает, что людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем менять свой рацион питания. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.