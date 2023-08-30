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Эксперт рассказала, как производители шаурмы могут сохранить приемлемый ценник

30 августа 2023, 06:45
Повышение цен на шаурму, вызванное подорожанием ингредиентов, может привести к ряду негативных последствий. Подробнее об этом рассказала собственник консалтингового агентства ReCo для ресторанного бизнеса Елена Кузнецова.

В первую очередь, по мнению эксперта, это может повлиять на качество продукции, так как многие производители будут вынуждены оптимизировать расходы. Они могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, использовать многоразовые полотенца и менять перчатки реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, возможно удлинение сроков годности заготовок, что может привести к росту микрофлоры и возникновению пищевых отравлений. Производители также могут заменить дорогие ингредиенты более дешевыми, что сказывается на качестве конечного продукта, сообщила специалист.

Однако есть и другие способы сделать шаурму доступной без ущерба для потребителя, отметила Кузнецова. Например, можно оставить прежнюю стоимость товара, но уменьшить его вес или изменить наполнение, добавив больше более дешевых ингредиентов.

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