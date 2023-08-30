Эксперт рассказала, как производители шаурмы могут сохранить приемлемый ценник

В первую очередь, по мнению эксперта, это может повлиять на качество продукции, так как многие производители будут вынуждены оптимизировать расходы. Они могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, использовать многоразовые полотенца и менять перчатки реже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».