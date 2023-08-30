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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Экономист: производители шаурмы готовы предложить акции для сохранения клиентов

30 августа 2023, 06:53
Производители шаурмы объявили о планах поднять цены на свой продукт к осени. Однако экономист Александр Тимофеев уверяет, что повышение цен будет не таким резким, как ожидается.

В основном, это связано с тем, что некоторые ингредиенты для шаурмы подешевели, а некоторые стали дороже из-за сезона шашлыка, отметил эксперт. Цены на мясо, овощи и хлеб, в свою очередь, будут стабилизироваться с приходом осени, так что подорожание шаурмы будет незначительным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, предприниматели будут принимать различные меры, чтобы удержать клиентов, например, проводить акции или менять состав шаурмы. В общем, по словам экономиста, возможное повышение цен на шаурму составит не более 5%.

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