Экономист: производители шаурмы готовы предложить акции для сохранения клиентов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В основном, это связано с тем, что некоторые ингредиенты для шаурмы подешевели, а некоторые стали дороже из-за сезона шашлыка, отметил эксперт. Цены на мясо, овощи и хлеб, в свою очередь, будут стабилизироваться с приходом осени, так что подорожание шаурмы будет незначительным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, предприниматели будут принимать различные меры, чтобы удержать клиентов, например, проводить акции или менять состав шаурмы. В общем, по словам экономиста, возможное повышение цен на шаурму составит не более 5%.