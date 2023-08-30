Экономист: производители шаурмы готовы предложить акции для сохранения клиентов

В основном, это связано с тем, что некоторые ингредиенты для шаурмы подешевели, а некоторые стали дороже из-за сезона шашлыка, отметил эксперт. Цены на мясо, овощи и хлеб, в свою очередь, будут стабилизироваться с приходом осени, так что подорожание шаурмы будет незначительным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».