Дошли до буквы «Л». Стало известно, в какую школу Омска пойдет больше первоклассников

Город55 узнал, в какую школу в Омске 1 сентября 2023 года отправится больше всего первоклассников. Рекордное число детей поступило в школу №96, которая находится по улице 21-я Амурская, 37к1 в микрорайоне Амур-2. Сюда в новом учебном году пойдет 341 первоклассник. Для них в 2023 году открыли 11 первых классов с цифрами от «1» до «11». Если переводить их на привычное всем буквенное обозначение, то это будут классы от «А» до «Л».