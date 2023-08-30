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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

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Дошли до буквы «Л». Стало известно, в какую школу Омска пойдет больше первоклассников

30 августа 2023, 12:15
Фото: Midjourney
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В школе №96 в омском микрорайоне Амур-2 набрали 11 первых классов

В департаменте образования сообщили, в каких городских школах будет больше всего первоклассников.

Город55 узнал, в какую школу в Омске 1 сентября 2023 года отправится больше всего первоклассников. Рекордное число детей поступило в школу №96, которая находится по улице 21-я Амурская, 37к1 в микрорайоне Амур-2. Сюда в новом учебном году пойдет 341 первоклассник. Для них в 2023 году открыли 11 первых классов с цифрами от «1» до «11». Если переводить их на привычное всем буквенное обозначение, то это будут классы от «А» до «Л».

​Школа на 21-й Амурской, как сообщили Городу55 в департаменте образования, была рекордсменом по числу первоклассников и в прошлом учебном году: тогда в первые классы приняли 350 человек.

На втором месте по числу первоклашек в 2023-2024 учебном году оказалась школа №33 на Туполева, 1 в Кировском округе. Для 241 первоклассника открыли 8 первых классов. Третье место за школой №7 по адресу Бульвар Архитекторов, 10/1, куда приняли 196 первоклассников. Здесь с 1 сентября заработают 5 первых классов. Отметим, что школы, занявшие 2 и 3 места, находятся в 700 метрах друг от друга.

Накануне министр образования Иван Кротт рассказал, что в новом учебном году готовы к открытию 707 общеобразовательных организаций. В первый класс в Омской области пойдет больше 25 тысяч детей.

Ранее Город55 писал, что прокуратура Омской области проверила законность отказов в приеме детей в первый класс. Многим родителям отказывали в зачислении детей в близлежащие школы.

Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс
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#Общество#Город#Образование#Омск#Школа#Школьники#Департамент образования#Новости#Первый класс#Первоклассник#Юлия Истомина
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