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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Часть несущей стены обрушилась в Ишимбае после взрыва газа

30 августа 2023, 17:47
По информации пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, в жилом доме города Ишимбая произошел взрыв газа, вследствие чего обрушилась часть несущей стены.

Один из жильцов получил ожоги и был доставлен в больницу медицинским персоналом, прибывшим на место происшествия. Пожилая женщина также получила травмы, но отказалась от госпитализации после осмотра. Об этом пишет 360tv.ru.

До прибытия служб экстренной помощи из здания успели покинуть 10 человек. Жители этого дома будут размещены в местной гостинице.

Межрайонная прокуратура проведет проверку, чтобы оценить соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования. Если будут обнаружены нарушения, прокуроры предпримут необходимые меры. Также контроль за размещением пострадавших жителей в других жилых помещениях будет осуществляться надзорным ведомством.

#Происшествия
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