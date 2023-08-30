Часть несущей стены обрушилась в Ишимбае после взрыва газа

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Один из жильцов получил ожоги и был доставлен в больницу медицинским персоналом, прибывшим на место происшествия. Пожилая женщина также получила травмы, но отказалась от госпитализации после осмотра. Об этом пишет 360tv.ru.
До прибытия служб экстренной помощи из здания успели покинуть 10 человек. Жители этого дома будут размещены в местной гостинице.
Межрайонная прокуратура проведет проверку, чтобы оценить соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования. Если будут обнаружены нарушения, прокуроры предпримут необходимые меры. Также контроль за размещением пострадавших жителей в других жилых помещениях будет осуществляться надзорным ведомством.