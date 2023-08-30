Более 40% россиян считают, что цены растут слишком быстро

По данным опроса, который провели среди 1,6 тысячи людей старше 18 лет, 33% россиян считают рост цен умеренным за последние два летних месяца, в то время как 14% считают его незначительным. Каждый восьмой респондент испытывает затруднение в оценке динамики цен.