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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Более 40% россиян считают, что цены растут слишком быстро

30 августа 2023, 15:13
По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в конце июля, более 40% россиян считают, что цены растут очень быстро в июне–июле.

Россияне ощущают влияние стремительного роста цен на свои финансы и расходы, что вызывает у них беспокойство, пишет Общественная служба новостей.

По данным опроса, который провели среди 1,6 тысячи людей старше 18 лет, 33% россиян считают рост цен умеренным за последние два летних месяца, в то время как 14% считают его незначительным. Каждый восьмой респондент испытывает затруднение в оценке динамики цен.

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