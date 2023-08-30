Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В министерстве транспорта утвердили новые правила проезда в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, сообщают «Новые известия». Разберемся, какие изменения ожидают пассажиров.
Теперь в поездах РЖД запрещено использовать любые средства звукоусиления. Исключением из правила являются лишь наушники и слуховые аппараты. Запрещены также музыкальные инструменты.
В новых правилах закреплен запрет на высадку из поезда безбилетных пассажиров младше 16 лет. Контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передавать юных нарушителей полицейским.
Теперь оформить билет на поезд можно и с истекшим сроком годности документа. Так, например, если вам нужно срочно куда-то уехать, но паспорт просрочен, вы все равно сможете приобрести билет. Однако просрочка документа может быть не более, чем 90 дней. Это же правило действует для свидетельства о рождении.
По новым правилам, мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак — то есть на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца. Отметим, что ранее это правило распространялось только на собак крупных пород.
С 1 сентября пассажиры верхних полок смогут спускаться на нижние только на несколько часов во время приема пищи. Так на обед и ужин за столиком у нижней полки отводится по 30 минут, а на обед 1 час. Более того, для еды теперь отведено определенное время: с 7:00 до 10:00 для завтрака, с 12:00 до 15:00 для обеда и с 19:00 до 21:00 для ужина.
В измененные правила включено положение об обязанности пассажиров соблюдать требования транспортной безопасности. Это значит, что лица, которые будут отказываться от досмотра при входе на вокзал не смогут быть допущены ни в само здание вокзала, ни в поезд, даже если они купили билет.
В правиле сообщается: «на инфраструктуре и в поездах не допускается нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров». Теперь контролю за такими пассажирами будет уделяться особое внимание.