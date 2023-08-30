Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце

С 1 сентября пассажиры верхних полок смогут спускаться на нижние только на несколько часов во время приема пищи. Так на обед и ужин за столиком у нижней полки отводится по 30 минут, а на обед 1 час. Более того, для еды теперь отведено определенное время: с 7:00 до 10:00 для завтрака, с 12:00 до 15:00 для обеда и с 19:00 до 21:00 для ужина.