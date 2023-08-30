Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Иллюстрация

Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце

30 августа 2023, 14:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

РЖД утвердили новые правила проезда в поездах дальнего следования

Новые правила перевозки пассажиров вступят в силу уже 1 сентября.

В министерстве транспорта утвердили новые правила проезда в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, сообщают «Новые известия». Разберемся, какие изменения ожидают пассажиров.

Музыка в вагоне

Теперь в поездах РЖД запрещено использовать любые средства звукоусиления. Исключением из правила являются лишь наушники и слуховые аппараты. Запрещены также музыкальные инструменты.

Дети-безбилетники

В новых правилах закреплен запрет на высадку из поезда безбилетных пассажиров младше 16 лет. Контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передавать юных нарушителей полицейским.

Просроченный паспорт

Теперь оформить билет на поезд можно и с истекшим сроком годности документа. Так, например, если вам нужно срочно куда-то уехать, но паспорт просрочен, вы все равно сможете приобрести билет. Однако просрочка документа может быть не более, чем 90 дней. Это же правило действует для свидетельства о рождении.

Животные в поезде

По новым правилам, мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак — то есть на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца. Отметим, что ранее это правило распространялось только на собак крупных пород.

Приемы пищи по расписанию

С 1 сентября пассажиры верхних полок смогут спускаться на нижние только на несколько часов во время приема пищи. Так на обед и ужин за столиком у нижней полки отводится по 30 минут, а на обед 1 час. Более того, для еды теперь отведено определенное время: с 7:00 до 10:00 для завтрака, с 12:00 до 15:00 для обеда и с 19:00 до 21:00 для ужина.

Забота о безопасности

В измененные правила включено положение об обязанности пассажиров соблюдать требования транспортной безопасности. Это значит, что лица, которые будут отказываться от досмотра при входе на вокзал не смогут быть допущены ни в само здание вокзала, ни в поезд, даже если они купили билет.

Чистота — залог здоровья

В правиле сообщается: «на инфраструктуре и в поездах не допускается нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров». Теперь контролю за такими пассажирами будет уделяться особое внимание.

ОАО «РЖД» увеличило число перевозок пассажиров в первом полугодии на 6,8%
Узнать подробнее
#Россия#Поезд#РЖД#Железная дорога#Новости#Поездка#Документ#Вагон#Министерство транспорта#Поезда#Правила безопасности#Анастасия Баянова#Плацкарт
Подпишитесь
В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
Сегодня, 08:30
И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
Сегодня, 09:08
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
Сегодня, 08:38
Не для людей. Благоустройство двора в Омске на 3-й Молодежной завершилось разрухой
Сегодня, 05:33
Советника Хоценко Дерябина готовятся включить в совет директоров «Зерна Сибири»
Сегодня, 08:12
Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений
Сегодня, 12:54