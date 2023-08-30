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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

иллюстрация

Без паники. В Омске начались специальные учения для борьбы с терроризмом

30 августа 2023, 08:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске начались тактико-специальные учения для борьбы с терроризмом

Их организовали на базе одного из учебных заведений.

Сегодня, 30 августа, в Кировском округе проходят мероприятие особого назначения. На территории одного из образовательных учреждений проводятся тактико-специальные учения.

По легенде существует террористическая угроза. Участники должны остановить действия диверсионно-террористических групп. Эта тренировка нужна, чтобы проверить боевую готовность спецслужб региона.

В мероприятии задействованы представители органов местного самоуправления и силовых структур. У местных жителей нет поводов для паники.

Ранее Город55 писал о 21-летнем парне, который примкнул к террористической организации. По наставлению «куратора» он собрался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Видеозапись с допроса опубликована ниже по ссылке.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Учения#Новости#Терроризм#Алина Ясинская
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