Без паники. В Омске начались специальные учения для борьбы с терроризмом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 30 августа, в Кировском округе проходят мероприятие особого назначения. На территории одного из образовательных учреждений проводятся тактико-специальные учения.
По легенде существует террористическая угроза. Участники должны остановить действия диверсионно-террористических групп. Эта тренировка нужна, чтобы проверить боевую готовность спецслужб региона.
В мероприятии задействованы представители органов местного самоуправления и силовых структур. У местных жителей нет поводов для паники.
Ранее Город55 писал о 21-летнем парне, который примкнул к террористической организации. По наставлению «куратора» он собрался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Видеозапись с допроса опубликована ниже по ссылке.