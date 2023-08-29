Житель Омской области поймал осетра из Красной книги и попал под суд

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Суд установил, что нарушитель ловил рыбу в акватории реки Иртыш в Усть-Ишимском районе, используя запрещенное орудие лова — донную сеть.
Он неоднократно вылавливал рыб осетровых пород. В результате незаконной добычи ему удалось поймать 144 осетров, один из них — Сибирский — занесен в Красную книгу РФ, сообщили в прокуратуре Омской области.
В результате незаконной рыбалки государству был причинен ущерб на сумму около 700 тыс. рублей, который мужчина окончательно так и не возместил.
Усть-Ишимский районный суд назначил нарушителю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд обязал его выплатить всю сумму причиненного ущерба. До полного возмещения суд арестовал принадлежащие мужчине автомобили отечественного производства, электронную технику и банковский счёт.