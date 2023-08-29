Житель Омской области поймал осетра из Красной книги и попал под суд

Усть-Ишимский районный суд назначил нарушителю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд обязал его выплатить всю сумму причиненного ущерба. До полного возмещения суд арестовал принадлежащие мужчине автомобили отечественного производства, электронную технику и банковский счёт.