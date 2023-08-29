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Житель Омской области поймал осетра из Красной книги и попал под суд

29 августа 2023, 08:45
Фото: 1MI
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Приговор за незаконный вылов осетра на сумму более 700 000 рублей мужчине вынес Усть-Ишимский районный суд.

Суд установил, что нарушитель ловил рыбу в акватории реки Иртыш в Усть-Ишимском районе, используя запрещенное орудие лова — донную сеть.

Он неоднократно вылавливал рыб осетровых пород. В результате незаконной добычи ему удалось поймать 144 осетров, один из них — Сибирский — занесен в Красную книгу РФ, сообщили в прокуратуре Омской области.

В результате незаконной рыбалки государству был причинен ущерб на сумму около 700 тыс. рублей, который мужчина окончательно так и не возместил.

Усть-Ишимский районный суд назначил нарушителю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд обязал его выплатить всю сумму причиненного ущерба. До полного возмещения суд арестовал принадлежащие мужчине автомобили отечественного производства, электронную технику и банковский счёт.

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