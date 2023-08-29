Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Как и обещали выкладываем вторую часть интервью с капитаном омского «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. На этот раз поговорили об Омске и хоккее, о контрактах и команде. К слову, для тех, кто пропустил. Первая часть нашего разговора по ссылке ниже.
— Дамир, ты второй сезон подряд будешь играть на омской земле. Думаю, уже присмотрелся к Омску. Лично тебе что нравится, а что нет в городе?
— Омск довольно-таки приятный город. Все, что связано с хоккеем, здесь на высшем уровне — начиная от умопомрачительных болельщиков и заканчивая просто шикарной Ареной. В городе, насколько я мог убедиться, есть все для жизни, медицина, социалка, магазины и торговые центры, спортивные объекты и фитнес, рестораны и бары. Например, для своих детей я без проблем нашел нужную клинику с грамотными специалистами и выездом на дом в любое время. До садиков и школ я пока не дошел, да и рановато, но, думаю, и с ними проблем не будет. Из плохого — Омск совсем не клиентоориентированный город.
— А вот тут поподробнее объясни.
— Вот я ездил и смотрел дома, приезжаю на один адрес, встречает мужчина, ходит, показывает, но с таким видом, мол, чего ты приперся, смотри уже быстрее и уходи. Как будто это мне, а не ему надо было продать эту недвижимость. Или, например, звоню в баню, спрашиваю у девушки: «Расскажите, что у вас есть, какие номера, какие услуги?» В ответ слышу дикий вздох, и потом она нехотя начала из себя что-то «выдавливать». То есть ей уже изначально было не нужно, чтобы мы туда приходили. Интересно, а хозяева этого заведения вообще в курсе такого отношения к клиентам? Надеюсь, что это были единичные случаи, но такое встречается. В Казани, например, такого нет. Там любого клиента начнут завлекать и всячески заманивать уже по телефону.
— Раз уж упомянули про G-Drive Арену, что тебя в ней зацепило более всего?
— Перво-наперво — круглая раздевалка. Это просто улет. Ребята, которые впервые в нее заходят, наверное, час, а то и полтора ходят и смотрят на все это с большими глазами. Ведь там для нас есть все и сразу — бассейн, сауна с хаммамом, тренажерный зал. Это было, пожалуй, самое первое и яркое впечатление. Далее — сама Арена, ее конструкция, архитектура, то, что она такая пестрая, максимально красная, аж рябит в глазах, — это очень цепляет. Шикарная вместимость, когда набирается под завязку, то во время игры испытываешь просто небывалые эмоции. Еще то, что зрители даже на самых верхних ярусах сидят как бы надо льдом, потому ты слышишь и видишь всех и вся. Это круто! Естественно, есть те, кто найдет до чего придраться, но это все мелочи.
— Переносимся в «Авангард». Прямо сейчас он какой, какая это команда?
— Хорошая! (смеется). А если серьезно, то пока рано об этом говорить, и даже предсезонные турниры тут не показатель. Вспомните прошлый год: на предсезонке 9 из 10 игр вроде взяли, а потом на старте чемпионата 6 подряд проиграли. Думаю, что сентябрь, октябрь и ноябрь покажут, кто мы и где. Однако я уверен, что у нас все будет хорошо, ведь главное — это коллектив, команда, а с этим у нас уже все просто отлично. Так что будем отталкиваться от этого и дальше становиться семьей.
— Семья, единое целое — в этом и есть будущее «Авангарда»?
— Да, мы, прежде всего, должны быть семьей, и семьей с большой буквы. Неважно, в какую ситуацию мы попадем, но выходить из нее мы должны все вместе. Неважно, в какой хоккей мы будем играть, где, как и с кем — все это не имеет значения. Главное, что все в команде, даже те, что не на льду, должны быть всегда вместе. Вместе с нами, с тренерами, с персоналом, со своими семьями и, конечно же, с болельщиками. И вот такой подход, я уверен, нас очень далеко приведет. Скажу, что уже сейчас мы приходим, встречаемся и кайфуем просто от того, что мы вместе, а это дорогого стоит.
— То есть, насколько я понял, и все новички уже влились без особых проблем?
— Так и есть. По новичкам вообще ощущение, что мы очень давно вместе. Даже первый раз, когда все вместе собрались (Иван Телегин всех собирал), душевно пообщались, пожарили мясо, поели шашлыки, и не было никакой скованности ни у кого. Так что уже сейчас в команде я не вижу ни одного игрока, который был бы отшельником. Мы все вместе, как одно целое, и нет у нас каких-то групп, «компашек» и междусобойчиков.
— Дамир, Михаил Кравец — какой он тренер: добрый, строгий, суровый или все это вместе и в одном флаконе?
— Он отличный тренер по отношению к игрокам. Всегда идет на контакт, всегда близок к коллективу. Его человеческие качества, его отношение к игрокам, к команде, просто на высоте. Он замечательный тренер, а его помощники просто добавят чуть больше деталей, и все у нас получится.
— И что же должно получиться?
— Игра, хоккей, таким, каким его видит Михаил Григорьевич. Сейчас он строит совершенно новую команду. В прошлом году он что-то поменял, чтобы команда заиграла, но оставил старый шаблон, а сейчас же все с нуля и много нового.
— И долгосрочные контракты — это тоже из этой же оперы?
— По сути, да. Посмотрите на ЦСКА. Пусть по сезону они не блещут, не очень ярко выступают, в плей-офф часто до семи игр затягивают, но в конечном счете они командой находят в себе силы и забирают кубки. Все это за счет того, что у них есть основной костяк команды, основа. Да, после сезона кто-то «отваливается», но это единицы, которым быстро находят замену или молодежь наигрывают. И результат налицо. У нас на данном этапе, скажем, от Телегина или Ткачева я уже знаю, чего ожидать в тот или иной момент. Но пришли новые ребята, и нужен месяц, а то и два, чтобы их раскусить, понять, что он сделает в следующую секунду. На это уходит время, а при долгосрочных контрактах все меняется — ты знаешь, кто, где и как.
— А как ты оцениваешь молодежь «Авангарда», которая активно наигрывается в межсезонье?
— Оценивать не буду, неблагодарное это дело, вот спасибо им скажу за то, что играют без страха, не тушуются и не теряются и отдаются команде. Ощущение, что они не первый год с нами в составе.
— Хорошо, тогда совет от Шарипзянова молодым хоккеистам, чтобы попасть в основу клубов КХЛ.
— Ребята, все зависит от вас и от вашей головы. Включайтесь как можно быстрее и не пеняйте только на свой талант и одаренность. Работайте, думайте, и тогда появится стабильность. Я тоже через это прошел, когда лет в 17—20 в одной игре все классно и ровно, а в другой — провал. Этого надо избегать, ведь в игре важна плавность, чтобы партнеры по команде видели, что тебе можно доверять.
— Дамир, а какой ты капитан?
— Наверное, злой. Просто я хочу выигрывать, потому и требую от ребят, а без этого просто не будет побед. Возможно, где-то мне надо быть и помягче, но как есть.
— Ругаешься, повышаешь голос?
— Ругаться — ругаюсь, но накричать— это исключено. Могу прикрикнуть на льду, в порыве эмоций, а потом уже в раздевалке спокойно обсудим, как и что надо было сделать. Я просто пытаюсь объяснить: мол, нам надо, чтобы мы делали это и то, а если ты считаешь, что это не так, то ты не прав. Мы команда, и в первую очередь важна она, а потом уже чья-то индивидуальность.
— Что ж, и последнее: что бы ты сказал болельщикам перед стартом сезона?
— Всем болельщикам, которые поддерживают нас и в горечи и в радости: спасибо вам! Таких, как вы, нет ни у кого в Лиге, да, пожалуй, в любом спорте в нашей стране. Мы все делаем ради вас и для вас, для города, а также для своих семей и родных. Будем стараться делать из каждого матча праздник.