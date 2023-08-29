Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»

— По сути, да. Посмотрите на ЦСКА. Пусть по сезону они не блещут, не очень ярко выступают, в плей-офф часто до семи игр затягивают, но в конечном счете они командой находят в себе силы и забирают кубки. Все это за счет того, что у них есть основной костяк команды, основа. Да, после сезона кто-то «отваливается», но это единицы, которым быстро находят замену или молодежь наигрывают. И результат налицо. У нас на данном этапе, скажем, от Телегина или Ткачева я уже знаю, чего ожидать в тот или иной момент. Но пришли новые ребята, и нужен месяц, а то и два, чтобы их раскусить, понять, что он сделает в следующую секунду. На это уходит время, а при долгосрочных контрактах все меняется — ты знаешь, кто, где и как.