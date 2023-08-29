Замглавы омского минцифры стала Наталья Шилкина. Рассказываем, что она будет делать

Кроме того, новый замминистра возьмет ответственность за межвузовское взаимодействие, касающееся подготовки IT-кадров. Шилкина также будет отвечать за организацию участия школьников и студентов в различных конкурсах, фестивалях в области информационных технологий, в том числе во всероссийских образовательных проектах таких как «Урок Цифры», «Код будущего», «Цифровые кафедры» и «Цифровые профессии».