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Замглавы минцифры Омской области назначена Наталья Шилкина

Замглавы омского минцифры стала Наталья Шилкина. Рассказываем, что она будет делать

29 августа 2023, 02:50
Фото: правительство Омской области

Замглавы минцифры Омской области назначена Наталья Шилкина

Свой путь в аппарате власти она начала в 2009 году.

Замминистра цифрового развития и связи Омской области назначена Наталья Шилкина. Соответствующее распоряжение уже подписано. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что в ее основные задачи входит повышение цифровой грамотности омичей.

Шилкиной отдают вопросы разработки и реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Также она будет координировать школы и общественные объединения IT-сферы, запускать навигатор для школьников и абитуриентов по программам обучения, мониторить и тиражировать лучшие практики в сфере образовательных IT-программ в регионе.

Кроме того, новый замминистра возьмет ответственность за межвузовское взаимодействие, касающееся подготовки IT-кадров. Шилкина также будет отвечать за организацию участия школьников и студентов в различных конкурсах, фестивалях в области информационных технологий, в том числе во всероссийских образовательных проектах таких как «Урок Цифры», «Код будущего», «Цифровые кафедры» и «Цифровые профессии».

Отметим, что по образованию Наталья Шилкина регионовед. Она училась в ОмГАУ и центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХИГС. Заместитель министра при этом параллельно получает образование в магистратуре на базе ОмГТУ по направлению «Информационные системы и технологии».

В администрацию она попала в 2009 году, став специалистом городского департамента по делам молодежи. После этого она работала замдиректора в бюджетном учреждении «МинспортМедиа».

С 2012 года Шилкина трудилась в крупной коммерческой компании, с 2017 года — руководила пресс-службой избирательной комиссии Омской области. С 2020 года она стала помощником первого зампредседателя регионального правительства Дмитрия Ушакова. Новый замминистра также является членом экспертного совета по развитию цифровой экономики Молодежного парламента Госдумы РФ.

Напомним, что минцифры в июле возглавил чиновник Денис Цуканов, который ранее работал в Минпромторге и в правительстве ДНР.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Минцифры#Заместитель#Алина Ясинская
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