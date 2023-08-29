Врач-диетолог дал рекомендации по употреблению соли

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Он объяснил, что иногда избыточный вес может быть вызван задержкой жидкости в организме. В этом случае диетолог рекомендует ограничить потребление соли. Однако нет научных исследований, которые бы доказывали, что соль способствует ухудшению процесса похудения.
Ковальков посоветовал пройти исследование на приборе, чтобы определить состав тела. Это поможет выявить избыточное количество внеклеточной жидкости в организме, которая может быть одной из причин лишнего веса. Иногда, с помощью специальных методов, можно избавиться от этой жидкости и сразу потерять несколько килограмм.
Диетолог также подчеркнул, что не следует полностью отказываться от соли. Однако иногда нужно сократить ее потребление или заменить часть соли морской капустой. Он напомнил, что наша кровь является соленой, поэтому немного соли в рационе не повредит никому.