Врач-диетолог дал рекомендации по употреблению соли

Ковальков посоветовал пройти исследование на приборе, чтобы определить состав тела. Это поможет выявить избыточное количество внеклеточной жидкости в организме, которая может быть одной из причин лишнего веса. Иногда, с помощью специальных методов, можно избавиться от этой жидкости и сразу потерять несколько килограмм.