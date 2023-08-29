В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Такую информацию сообщает «НГС55» со ссылкой на один из военный комиссариатов города. Известно, что сборы начнутся 14 сентября и продлятся четыре дня.
«Те, кто ранее проходил сборы, они потом на протяжении 3 лет не будут на них привлекаться. Просто постепенно идет обучение приписного состава, и всё», — рассказали в комиссариате.
Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что местом проведения учебных сборов станут Черемушки или 242-й учебный центр ВДВ.
Также отмечается, что практика военных учений когда-то была очень распространена, но ее забросили в советские годы, а недавно вновь возобновили. Сейчас это ежегодные сборы, которые проводятся по указу президента.