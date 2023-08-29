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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

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В сентябре омичам придут повестки. Объясняем, для чего

29 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI
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В сентябре омичам начнут приходить повестки на военные учебные сборы

Повестки будут присылать тем, кто уже служил в армии и имеет военно-учетную специальность.

Такую информацию сообщает «НГС55» со ссылкой на один из военный комиссариатов города. Известно, что сборы начнутся 14 сентября и продлятся четыре дня.

«Те, кто ранее проходил сборы, они потом на протяжении 3 лет не будут на них привлекаться. Просто постепенно идет обучение приписного состава, и всё», — рассказали в комиссариате.

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что местом проведения учебных сборов станут Черемушки или 242-й учебный центр ВДВ.

Также отмечается, что практика военных учений когда-то была очень распространена, но ее забросили в советские годы, а недавно вновь возобновили. Сейчас это ежегодные сборы, которые проводятся по указу президента.

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#Общество#Омск#Омская область#Военные#Новости#Военкомат#Военкоматы#Повестка#Повестки#Анастасия Баянова
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