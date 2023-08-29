В РЖД сообщили о новых правилах в поездах дальнего следования с 1 сентября

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Одним из нововведений является отказ от допуска на поезд пассажиров, отказавшихся пройти проверку при проходе через объекты пассажирской инфраструктуры, пишет Общественная служба новостей.
Также было объявлено о регулировании ситуации с покупкой билета, если срок действия паспорта или свидетельства о рождении истекает. Теперь эти документы можно будет использовать еще в течение 90 дней после их окончания.
Кроме того, запрещено использование музыкальных инструментов и устройств усиления звука, таких как колонки, на всем протяжении пути следования.
Среди других изменений РЖД также сообщает о новых правилах перевозки мелких собак без клетки или контейнера. Теперь такие собаки могут быть перевезены только в соответствии с правилами для крупных собак: в отдельном купе на полу, при использовании намордника и поводка, под контролем владельца.