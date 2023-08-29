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Published Сегодня, 16:28

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Updated Сегодня, 16:32

В РЖД сообщили о новых правилах в поездах дальнего следования с 1 сентября

29 августа 2023, 16:28
Начиная с 1 сентября текущего года, в РЖД вступят в силу новые правила для пассажиров, путешествующих на поездах дальнего следования. В рамках этих изменений будет обязательным соблюдение требований по транспортной безопасности.

Одним из нововведений является отказ от допуска на поезд пассажиров, отказавшихся пройти проверку при проходе через объекты пассажирской инфраструктуры, пишет Общественная служба новостей.

Также было объявлено о регулировании ситуации с покупкой билета, если срок действия паспорта или свидетельства о рождении истекает. Теперь эти документы можно будет использовать еще в течение 90 дней после их окончания.

Кроме того, запрещено использование музыкальных инструментов и устройств усиления звука, таких как колонки, на всем протяжении пути следования.

Среди других изменений РЖД также сообщает о новых правилах перевозки мелких собак без клетки или контейнера. Теперь такие собаки могут быть перевезены только в соответствии с правилами для крупных собак: в отдельном купе на полу, при использовании намордника и поводка, под контролем владельца.

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