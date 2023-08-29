В РЖД сообщили о новых правилах в поездах дальнего следования с 1 сентября

Среди других изменений РЖД также сообщает о новых правилах перевозки мелких собак без клетки или контейнера. Теперь такие собаки могут быть перевезены только в соответствии с правилами для крупных собак: в отдельном купе на полу, при использовании намордника и поводка, под контролем владельца.