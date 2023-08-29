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Published Сегодня, 11:07

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В Омске разработают проект для «Аллеи ангелов» в рамках акции «Решают люди»

В Омске разработают проект для «Аллеи ангелов» в рамках акции «Решают люди»

29 августа 2023, 11:07
Фото: Город55
Руководителем группы по разработке инициативного проекта стал Дмитрий Маркелов, главный врач Клинического онкологического диспансера.

Встреча омичей, которые будут разрабатывать проект, прошла в Советском парке. На ней хирург рассказал, что ежегодно в Омской области онкологией заболевают от 50 до 60 детей. И, к сожалению, несмотря на возможности медицины, 8 из них не удается спасти.

«То, что здесь волонтеры высадили цветы, деревья — это дань памяти. Каждый ребенок в глазах врачей-онкологов — герой. Но за его спиной есть еще один герой — это родители. И им тоже нужна поддержка. И такое светлое место, где каждое дерево высажено в память об ушедшем маленьком герое, вызывает желание помочь», — поделился Дмитрий Маркелов.

С инициативой оформить пространство для «Аллеи ангелов» выступила Галина Кузьминых и пришла на «Фабрику проектов». В 2020 году от рака умер ее 16-летний сын. В мае того же года Галина вместе с волонтерами заложила «Аллею Ангелов».

«В этом году весной мы снова собирались, высаживали цветы на „Аллее“. На этот раз родителей было больше. Не все готовы к такому формату общения. Это тяжело. Мы высаживаем деревья, идем пить чай, и плачем, и улыбаемся, и вспоминаем наших ребятишек», — рассказала Галина Кузьминых.

На очередной встрече волонтеры решили, что одних деревьев недостаточно. Нужна концепция пространства, чтобы это место выделялось и омичи знали, в память о ком растут эти деревья.

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#Омск#Новости#Анастасия Баянова
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