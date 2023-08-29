В Омске разработают проект для «Аллеи ангелов» в рамках акции «Решают люди»

Встреча омичей, которые будут разрабатывать проект, прошла в Советском парке. На ней хирург рассказал, что ежегодно в Омской области онкологией заболевают от 50 до 60 детей. И, к сожалению, несмотря на возможности медицины, 8 из них не удается спасти.