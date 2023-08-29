В Омске на Аллее олимпийцев и у памятника Бухгольцу поставили камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:47
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на территории двух новых значимых объектов города установлены камеры видеонаблюдения. Их открыли в августе этого года. Речь идет о памятнике Ивану Бухгольцу и аллее Олимпийских чемпионов.
«Это позволит нам следить за ситуацией и призывать к ответственности людей, которые захотят испортить скульптуры или похулиганить на территории», — отметил градоначальник в своем телеграм-канале.
Напомним, что монумент находится на Иртышской набережной. Бронзовый основатель Омской крепости восседает на коне рядом с магазином «Океан». Аллея олимпийцев открылась на набережной Оми рядом с Юбилейным мостом.
Рядом с бюстами олимпийских чемпионов также установили тематическую фотозону. Недавно жители города заметили, что конструкция повалилась на землю. Ее оперативно вернули на место.
Ранее Город55 писал об идее заменить шар «Держава» на площади Бухгольца. Скульптуру диаметром семь метров отлили из никелированного металла в 1997 году. Из-за нехватки средств и времени туда поставили на время бюджетный вариант. Теперь же памятник собираются реконструировать.