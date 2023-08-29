В Омске на Аллее олимпийцев и у памятника Бухгольцу поставили камеры видеонаблюдения

Ранее Город55 писал об идее заменить шар «Держава» на площади Бухгольца. Скульптуру диаметром семь метров отлили из никелированного металла в 1997 году. Из-за нехватки средств и времени туда поставили на время бюджетный вариант. Теперь же памятник собираются реконструировать.