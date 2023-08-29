В Омске компания Александра Антропенко реконструирует завод зольного кирпича

Напомним, что проект по производству стройматериалов из переработанной золы изначально реализовывался на деньги облправительства и Сбербанка. Но в 2015 году на предприятии началась процедура банкротства. Главными кредиторами тогда были учредители ООО «Сибирский эффективный кирпич», которое владело заводом, — АО «Основа холдинг» и Александр Антропенко. Ликвидировали «Сибирский эффективный кирпич» в октябре 2019 года.