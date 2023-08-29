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В Омске компания Александра Антропенко реконструирует завод зольного кирпича

29 августа 2023, 08:22
Фото: 1MI
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Проектную документацию для Антропенко разработал индивидуальный предприниматель из поселка Ростовка.

В Советском округе, на улице Комбинатская, собираются реконструировать одно из производств. Речь идет о заводе зольного кирпича, который производит строительные материалы, перерабатывая золу городских ТЭЦ. Как стало известно Городу55, проект реконструкции уже получил положительное заключение экспертизы от «Инженерного консалтингового центра „Промтехбезопасность“».

Разработкой проектной документации занимался предприниматель Максим Шамков из поселка Ростовка. В роли застройщика и технического заказчика выступает ООО «Управляющая компания „Технопарк“», руководителем и владельцем которого является Александр Антропенко. Компанию зарегистрировали в 2020 году, по итогам прошлого года выручка «Технопарка» составила 5 млн рублей (+ 817%).

Напомним, что проект по производству стройматериалов из переработанной золы изначально реализовывался на деньги облправительства и Сбербанка. Но в 2015 году на предприятии началась процедура банкротства. Главными кредиторами тогда были учредители ООО «Сибирский эффективный кирпич», которое владело заводом, — АО «Основа холдинг» и Александр Антропенко. Ликвидировали «Сибирский эффективный кирпич» в октябре 2019 года.

Ранее Город55 подробно рассказывал о семье Антропенко в специальном проекте «Владельцы Омской области».

Владельцы Омской области. Семья Антропенко
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#Общество#Бизнесмен#Омск#Реконструкция#Завод#Проект#Новости#Экспертиза#Александр Антропенко#Юлия Истомина
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