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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

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В дептрансе сообщили, что омские дачные маршруты перешли на осеннее расписание

29 августа 2023, 12:27
Фото: 1MI
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Дачные автобусы в Омске перевели на осеннее расписание

Автобусы вернулись к обычной схеме движения сегодня, 29 августа.

Автобусы, которые во время дачного сезона довозят людей до садовых товариществ, возвращаются к привычному, «осеннему», расписанию.

В департаменте транспорта напомнили, что дачный сезон завершится 15 октября. До этого времени автобусы будут двигаться по маршрутам три раза в неделю, а также продолжат курсировать в праздничные, нерабочие дни.

Так автобусы по маршрутам №34 и №119 будут ездить ежедневно. Маршруты №71, №90, №112, №131, №139, №141, №171 и №178 продолжат движение по вторникам и выходным, а также по праздничным, нерабочим дням.

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#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Маршруты#Новости#Дачные маршруты#Маршрут#Схема движения#Анастасия Баянова
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