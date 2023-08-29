В дептрансе сообщили, что омские дачные маршруты перешли на осеннее расписание

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Автобусы, которые во время дачного сезона довозят людей до садовых товариществ, возвращаются к привычному, «осеннему», расписанию.
В департаменте транспорта напомнили, что дачный сезон завершится 15 октября. До этого времени автобусы будут двигаться по маршрутам три раза в неделю, а также продолжат курсировать в праздничные, нерабочие дни.
Так автобусы по маршрутам №34 и №119 будут ездить ежедневно. Маршруты №71, №90, №112, №131, №139, №141, №171 и №178 продолжат движение по вторникам и выходным, а также по праздничным, нерабочим дням.