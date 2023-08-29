Умер композитор и музыкальный критик Петр Поспелов

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:39
Updated Сегодня, 21:39
Он отметил, что отец находился в тяжелом состоянии в последние время из-за нескольких заболеваний. Петр Поспелов ушел из жизни 27 августа в 16:00 на 61-м году своей жизни. Официальным диагнозом стала «перфорация язвы желудка», пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Один из самых известных достижений Поспелова — это написание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника». За свою работу он был награжден премией «Золотая маска» в 2023 году.
Кроме того, Поспелов выступал в роли автора и продюсера в коллективном проекте «Страсти по Матфею 2000» и играл ключевую роль в развитии направления «параллельное кино».
Также интересно отметить, что Поспелов основал и поддерживал интернет-проект «Современные русские композиторы».