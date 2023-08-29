Умер композитор и музыкальный критик Петр Поспелов

Он отметил, что отец находился в тяжелом состоянии в последние время из-за нескольких заболеваний. Петр Поспелов ушел из жизни 27 августа в 16:00 на 61-м году своей жизни. Официальным диагнозом стала «перфорация язвы желудка», пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.