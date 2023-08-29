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Умер композитор и музыкальный критик Петр Поспелов

28 августа 2023, 21:37
Петр Поспелов, известный композитор, музыкальный критик и рецензент газет «Коммерсант» и «Ведомости», скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил его сын Василий.

Он отметил, что отец находился в тяжелом состоянии в последние время из-за нескольких заболеваний. Петр Поспелов ушел из жизни 27 августа в 16:00 на 61-м году своей жизни. Официальным диагнозом стала «перфорация язвы желудка», пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Один из самых известных достижений Поспелова — это написание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника». За свою работу он был награжден премией «Золотая маска» в 2023 году.

Кроме того, Поспелов выступал в роли автора и продюсера в коллективном проекте «Страсти по Матфею 2000» и играл ключевую роль в развитии направления «параллельное кино».

Также интересно отметить, что Поспелов основал и поддерживал интернет-проект «Современные русские композиторы».

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