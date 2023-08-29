Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал 27 августа указ, которым вводятся изменения в порядок назначения заместителей министров в ряде ведомств. Первым в списке значится министерство имущественных отношений, в положении о котором существенно отредактирован пункт №14.
— В Министерстве предусматриваются должности двух заместителей Министра, назначаемых и освобождаемых от должности Правительством Омской области по представлению Министра, — так звучал этот пункт в старой редакции, существовавшей с 2004 года.
Теперь появилась новая формулировка:
— В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и заместителей Министра, назначаемых на должность и смещаемых с должности Губернатором Омской области в соответствии с законодательством.
Таким образом, представление министра теперь не требуется, инициатива принадлежит исключительно главе региона. К тому же отменяется лимит на количество заместителей: их может быть и больше двух.
Аналогичные изменения касаются министерств экономики, сельского хозяйства, образования, природных ресурсов, региональной политики, энергетики и ЖКХ, промышленности. Кроме того, в положении о минэкономики уточняется, что глава ведомства должен представлять кандидатов в замы и перзамы не «в Правительство Омской области», а «Губернатору Омской области». Таким образом, сохраняется та же логика — укрепления «вертикали» и персонализации власти.