Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров

Аналогичные изменения касаются министерств экономики, сельского хозяйства, образования, природных ресурсов, региональной политики, энергетики и ЖКХ, промышленности. Кроме того, в положении о минэкономики уточняется, что глава ведомства должен представлять кандидатов в замы и перзамы не «в Правительство Омской области», а «Губернатору Омской области». Таким образом, сохраняется та же логика — укрепления «вертикали» и персонализации власти.