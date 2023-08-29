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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

иллюстрация

Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров

29 августа 2023, 06:22
Фото: Город55
иллюстрация
Тем же указом отменяется лимит на двух простых заместителей.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал 27 августа указ, которым вводятся изменения в порядок назначения заместителей министров в ряде ведомств. Первым в списке значится министерство имущественных отношений, в положении о котором существенно отредактирован пункт №14.

— В Министерстве предусматриваются должности двух заместителей Министра, назначаемых и освобождаемых от должности Правительством Омской области по представлению Министра, — так звучал этот пункт в старой редакции, существовавшей с 2004 года.

Теперь появилась новая формулировка:

— В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и заместителей Министра, назначаемых на должность и смещаемых с должности Губернатором Омской области в соответствии с законодательством.

Таким образом, представление министра теперь не требуется, инициатива принадлежит исключительно главе региона. К тому же отменяется лимит на количество заместителей: их может быть и больше двух.

Аналогичные изменения касаются министерств экономики, сельского хозяйства, образования, природных ресурсов, региональной политики, энергетики и ЖКХ, промышленности. Кроме того, в положении о минэкономики уточняется, что глава ведомства должен представлять кандидатов в замы и перзамы не «в Правительство Омской области», а «Губернатору Омской области». Таким образом, сохраняется та же логика — укрепления «вертикали» и персонализации власти.

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#Политика#Новости#Назначения#Николай Эйхвальд#Виктор Хоценко#Областное правительство
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