Уголовное дело после взрыва в машине: в Южноуральске судят заправщика

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По информации регионального управления СК, в момент, когда супруги ехали на своей машине, произошла утечка газа из неисправного баллона, который находился в багажнике. Это привело к возгоранию газовоздушной смеси от искры электропроводки автомобиля, пишет ФедералПресс.
Проблема заключается в том, что баллон объемом 50 литров, который клиенты заправочной станции использовали, не соответствовал нужным техническим характеристикам. Такие характеристики обычно проверяются периодическим освидетельствованием, но в данном случае такая проверка не проводилась уже давно.
Это произошло год назад, а сейчас дело передано в суд по уголовному преступлению.