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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Уголовное дело после взрыва в машине: в Южноуральске судят заправщика

29 августа 2023, 10:49
Сотрудник заправочной станции в городе Южноуральск заполнил баллон газом. В результате этого произошел взрыв в машине, в которой находились муж и жена. Оба получили ожоги. Заправщика будут судить за то, что он причинил им серьезные травмы.

По информации регионального управления СК, в момент, когда супруги ехали на своей машине, произошла утечка газа из неисправного баллона, который находился в багажнике. Это привело к возгоранию газовоздушной смеси от искры электропроводки автомобиля, пишет ФедералПресс.

Проблема заключается в том, что баллон объемом 50 литров, который клиенты заправочной станции использовали, не соответствовал нужным техническим характеристикам. Такие характеристики обычно проверяются периодическим освидетельствованием, но в данном случае такая проверка не проводилась уже давно.

Это произошло год назад, а сейчас дело передано в суд по уголовному преступлению.

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