Уголовное дело после взрыва в машине: в Южноуральске судят заправщика

Сотрудник заправочной станции в городе Южноуральск заполнил баллон газом. В результате этого произошел взрыв в машине, в которой находились муж и жена. Оба получили ожоги. Заправщика будут судить за то, что он причинил им серьезные травмы.