Шарипзянов о новом составе омского «Авангарда»: «Мы кайфуем от того, что вместе»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов уверен, что будущее «Авангарда», победы и кубки за одной большой семьей.
«„Авангард» должен быть семьей, и семьей с большой буквы. Неважно, в какую ситуацию мы попадем, но выходить из нее мы должны все вместе. Каждый человек в команде, даже те, что не на льду, должны быть всегда вместе. Вместе с нами, с тренерами, с персоналом, со своими семьями и, конечно же, с болельщиками. И вот такой подход, я уверен, нас очень далеко приведет», — уверен Шарипзянов.
Даже на данном этапе, по словам хоккеиста, каждый игрок, каждый человек в команде просто кайфует от нахождения в одном коллективе.
«Уже сейчас мы приходим, встречаемся и просто кайфуем от того, что мы вместе, а это дорогого стоит», — считает капитан «ястребов».
Вторую часть большого интервью с Дамиром вы можете посмотреть по ссылке ниже.