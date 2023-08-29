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Published Сегодня, 11:59

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Дамир Шарипзянов уверен, что Авангард станет одной большой семьей

Шарипзянов о новом составе омского «Авангарда»: «Мы кайфуем от того, что вместе»

29 августа 2023, 11:59
Фото: ХК Авангард
Дамир Шарипзянов уверен, что Авангард станет одной большой семьей

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов поделился эмоциями от обновленной команды

Капитан «ястребов» уверен, что команда должна стать одной большой семьей.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов уверен, что будущее «Авангарда», победы и кубки за одной большой семьей.

«„Авангард» должен быть семьей, и семьей с большой буквы. Неважно, в какую ситуацию мы попадем, но выходить из нее мы должны все вместе. Каждый человек в команде, даже те, что не на льду, должны быть всегда вместе. Вместе с нами, с тренерами, с персоналом, со своими семьями и, конечно же, с болельщиками. И вот такой подход, я уверен, нас очень далеко приведет», — уверен Шарипзянов.

Даже на данном этапе, по словам хоккеиста, каждый игрок, каждый человек в команде просто кайфует от нахождения в одном коллективе.

«Уже сейчас мы приходим, встречаемся и просто кайфуем от того, что мы вместе, а это дорогого стоит», — считает капитан «ястребов».

Вторую часть большого интервью с Дамиром вы можете посмотреть по ссылке ниже.

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
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