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Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

29 августа 2023, 18:33
Вечером 29 августа пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В Следственном комитете также отметили, что она будет доставлена в подразделение СК для выяснения обстоятельств дела.

Горбачеву нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall, пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канала Baza.

Фигуристка пропала вечером 28 августа, когда она покинула спортивный комплекс на Летной улице и направилась домой через парк. На следующий день ее носки были найдены на берегу реки. В поисках принимали участие водолазы, которые осмотрели Москва-реку, а также кинологи с собаками. Волонтеры организации «Лиза Алерт» также помогали в поиске.

Следственный комитет успел возбудить уголовное дело по факту предполагаемого убийства, а также допросить родственников, тренеров и педагогов девушки.

#Происшествия
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