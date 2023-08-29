Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
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Updated Сегодня, 18:39
В Следственном комитете также отметили, что она будет доставлена в подразделение СК для выяснения обстоятельств дела.
Горбачеву нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall, пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канала Baza.
Фигуристка пропала вечером 28 августа, когда она покинула спортивный комплекс на Летной улице и направилась домой через парк. На следующий день ее носки были найдены на берегу реки. В поисках принимали участие водолазы, которые осмотрели Москва-реку, а также кинологи с собаками. Волонтеры организации «Лиза Алерт» также помогали в поиске.
Следственный комитет успел возбудить уголовное дело по факту предполагаемого убийства, а также допросить родственников, тренеров и педагогов девушки.