Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Фигуристка пропала вечером 28 августа, когда она покинула спортивный комплекс на Летной улице и направилась домой через парк. На следующий день ее носки были найдены на берегу реки. В поисках принимали участие водолазы, которые осмотрели Москва-реку, а также кинологи с собаками. Волонтеры организации «Лиза Алерт» также помогали в поиске.