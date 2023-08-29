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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

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«По просьбам жителей». Омские фонтаны продолжат работать осенью

29 августа 2023, 13:44
Фото: 1MI
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Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Городские фонтаны продолжат работу до середины сентября, но с одним условием: если позволит погода. Шелест отметил, что принято такое решение по просьбам омичей.

После окончания сезона, все фонтаны будут проверены и законсервированы до весны. За предстоящую зиму управление дорожного хозяйства и благоустройства должно приобрести все необходимые материалы для удачного запуска.

«Уже весной 2024 года все омские фонтаны снова будут радовать нас с вами и гостей нашего города», — добавил мэр.

Напомним, что на следующий год запланирован капитальный ремонт фонтана «Изобилие» в севере имени 30 лет ВЛКСМ. На эти работы уже найдет подрядчик, он разработает проект капремонта фонтана и проведет работы за 90 дней.

Фонтан в омском сквере напротив ОмГУПСа собираются отремонтировать в 2024 году
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#Работа#Омск#Мэр#Новости#Фонтан#Фонтаны#Мэр Омска#Лето#Анастасия Баянова#Городские фонтаны
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