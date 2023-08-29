«По просьбам жителей». Омские фонтаны продолжат работать осенью

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Городские фонтаны продолжат работу до середины сентября, но с одним условием: если позволит погода. Шелест отметил, что принято такое решение по просьбам омичей.
После окончания сезона, все фонтаны будут проверены и законсервированы до весны. За предстоящую зиму управление дорожного хозяйства и благоустройства должно приобрести все необходимые материалы для удачного запуска.
«Уже весной 2024 года все омские фонтаны снова будут радовать нас с вами и гостей нашего города», — добавил мэр.
Напомним, что на следующий год запланирован капитальный ремонт фонтана «Изобилие» в севере имени 30 лет ВЛКСМ. На эти работы уже найдет подрядчик, он разработает проект капремонта фонтана и проведет работы за 90 дней.