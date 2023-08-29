Омский депутат Павел Коренной передал стахановским детям наборы первоклассников

В подшефный Омской области город Стаханов отправили гуманитарный груз для малышей, которые пойдут в этом году в первый класс. Наборы для школьников были собраны при поддержке областного правительства, партии «Единая Россия», депутатов, предприятий, представителей национальных объединений, волонтеров и неравнодушных омичей.