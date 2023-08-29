Омский депутат Павел Коренной передал стахановским детям наборы первоклассников

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:51
В подшефный Омской области город Стаханов отправили гуманитарный груз для малышей, которые пойдут в этом году в первый класс. Наборы для школьников были собраны при поддержке областного правительства, партии «Единая Россия», депутатов, предприятий, представителей национальных объединений, волонтеров и неравнодушных омичей.
В преддверии Дня знаний ребята получили школьные наборы. В Стаханов отправлено больше 300 ранцев. Дети уже получили подарки, которые вместе с мэром Сергеем Жевлаковым вручил депутат ЗакСобрания Омской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Павел Коренной.
«Омская область уже стала нам родной, ее жители все эти годы помогают восстанавливать школы, детские сады, оказывают гуманитарную помощь. Хотел бы выразить слова благодарности жителям Омской области, главе региона, членам областного правительства, депутатам Законодательного Собрания и особенно его председателю Александру Васильевичу Артемову. Спасибо за поддержку и помощь», — сказал мэр Стаханова Сергей Жевлаков.
Также в эту партию гумпомощи были загружены автомобили, квадроциклы, спецтехника и стройматериалы для участников СВО.