Обзор лучших детских садов во всех районах Омска

Это один из старейших административных округов Омска, расположенный в юго-западной части города. В нем проживает более 200 тысяч человек. В связи с такой густонаселенностью в этом районе действует множество социально значимых объектов, в том числе школ, больниц и поликлиник, детских садов. Ниже представлены лучшие детские сады Ленинского района со ссылками на официальные сайты.