Обзор лучших детских садов во всех районах Омска

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Данный район отличается неоднородной застройкой — новые жилые комплексы сменяются частными зданиями, пустырями и небольшими водоемами. В целом здесь достаточно много неплохих детских садов — ссылки на официальные сайты лучших организаций представлены ниже.
БДОУ города Омска «Центр развития ребенка — детский сад № 65» расположен по адресу ул. Ватутина, 22/2, Омск. Получил оценку 5.0 по данным «Яндекс Карт». Родители отмечают, что есть парковка, детский сад удобно расположен. Также в отзывах указано, что заведующая отлично справляется со своими обязанностями, воспитатели доброжелательно относятся к детям. Официальный сайт: ds65.omsk.obr55.ru.
Находится БДОУ города Омска «Детский сад № 90 комбинированного вида» по адресу ул. Дмитриева, 6/2, Омск. Учреждение имеет оценку 4,6 по информации, представленной на «Яндекс.Картах». В откликах указано, что заведующая оперативно реагирует на возможные проблемы, воспитатели умеют наладить контакт с детьми и малыши с удовольствием посещают учреждение. Официальный сайт: ds90.omsk.obr55.ru.
Это один из старейших административных округов Омска, расположенный в юго-западной части города. В нем проживает более 200 тысяч человек. В связи с такой густонаселенностью в этом районе действует множество социально значимых объектов, в том числе школ, больниц и поликлиник, детских садов. Ниже представлены лучшие детские сады Ленинского района со ссылками на официальные сайты.
Расположен БДОУ г. Омска «Детский сад № 206 комбинированного вида» по адресу ул. Стальского, 9А, Омск. Имеет оценку 4,6. Родители хвалят работу воспитателей, заведующей. Отмечается высокий профессионализм педагогов. Получить более подробную информацию о работе детсада, уточнить наличие мест для зачисления можно на официальном сайте: ds206.omsk.obr55.ru.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинированного вида» находится по адресу Батумская ул., 1/5, Ленинский округ, микрорайон Московка, Омск. Оценка данного детсада на «Яндекс.Картах» — 4,8. Родители положительно отзываются о работе преподавательского состава. Помимо этого, судя по отзывам, кухня прекрасно справляется со своими обязанностями. Официальный сайт: ds207.omsk.obr55.ru.
Данный район является промышленным — здесь сконцентрированы крупные заводы и производства. В районе ведется застройка новыми жилыми комплексами, в связи с этим растет и количество социальных объектов, в том числе детских садов. О лучших из них расскажем ниже. В описании на каждую из организаций можно найти ссылки на официальные сайты.
БДОУ «Детский сад №66 комбинированного вида» находится по адресу ул. 6-я Линия, 168В, Омск. Родители положительно отзываются о работе воспитателей. Отмечается, что за территорией следят, она ухожена, руководство выполняет свои обязательства в полной мере. Более подробно ознакомиться с работой детсада можно на официальном сайте организации: detsad66-omsk.ru.
БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» расположен по адресу 3-я Железнодорожная ул., 18, Омск. Многие родители в своих отзывах высказали благодарность преподавателям и заведующей за качественную работу. В целом отмечается, что воспитатели доброжелательно относятся к детям. Официальный сайт: http://ds26.omsk.obr55.ru/
Данный район известен тем, что все здания и кварталы, микрорайоны были спроектированы государственными инженерами. Здесь находится множество вузов и студенческих общежитий, а также известный крупный нефтезавод. Впрочем, тут можно найти много объектов социальной инфраструктуры, необходимых для комфортного проживания, например, школы, поликлиники и детские сады. Обзор на лучшие детсады со ссылками на официальные сайты представлен ниже.
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка — детский сад № 394» находится по адресу просп. Менделеева, 12/1, микрорайон Заозёрный, Омск. Заведение получило высокую оценку на «Яндекс.Картах». Отмечается, что территория благоустроена. Родители отзываются, что воспитатели тщательно следят за детьми и хорошо относятся к ним. Официальный сайт: www.ds394.omsk.obr55.ru.
БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка — детский сад №201» расположен по адресу ул. Волкова, 3б, микрорайон Городок Нефтяников, Омск. Имеет высокий рейтинг на «Яндекс.Картах». В отзывах родители упоминают, что преподаватели и нянечки хорошо относятся к воспитанникам, созданы благоприятные условия для проведения занятий. Официальный сайт: detsad-201.ru.
Этот район считается сердцем города — тут сконцентрированы важнейшие муниципальные здания. Он является административным центром. В том числе здесь есть и образовательные организации для детей дошкольного возраста. О лучшей организации рассказываем ниже. Здесь же можно найти ссылку на официальный сайт для зачисления.
БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 305» находится по адресу ул. 22-го Партсъезда, 49, корп. 1, Омск. Родители хвалят работу воспитателей, нянечек. Территория озеленена, предоставляется качественное и сбалансированное питание. Многие пользователи оставили положительные отклики о работе медицинского персонала. Официальный сайт: ds305.omsk.obr55.ru.
При выборе детского сада рекомендуется учитывать отзывы родителей, а также информацию, представленную на официальном сайте учреждения. Помимо этого, нужно заранее определиться с тем, какая форма управления предпочтительна для родителей — детсады бывают муниципальными, частными (коммерческими).
С учетом вида детского сада может различаться образовательная программа, количество детей в младшей, средней и старшей группах.
Наиболее популярны и востребованы муниципальные детсады — они работают по общеобразовательной программе. Их плюс в том, что стоимость услуг установлена законом и является сравнительно небольшой. Однако они отличаются большой наполненностью, в хороший детсад нужно вставать в очередь на зачисление заблаговременно.
Частные детсады нередко предлагают индивидуальные программы развития. Они, как правило, хорошо обеспечиваются играми, игрушками, пособиями. Работа таких учреждений контролируется путем лицензирования, аккредитации. Плюс учреждений в том, что в группе обычно мало детей, предлагается разнообразное и индивидуальное питание. Основным недостатком является высокая стоимость.
В целом при выборе рекомендуем обратить внимание на программы, наличие дополнительных занятий и официального сайта, удаленность от дома, расписание, график работы и, конечно же, отзывы других родителей.